Невероятные находки глубоководных дайверов

Космос может быть и последний фронтир, однако и на Земле еще существует масса неизведанного. Помимо непроходимых тропических лесов, опасных горных вершин и значительной части антарктической тундры, подавляющая часть Terra incognita скрыта водой. Что ждет нас там? Никто не знает. Посмотрите, какие удивительные открытия делают глубоководные дайверы в наш просвещенный век, а ведь исследовать еще осталось очень многое.

Корабль-призрак

В 2010 году группа дайверов погрузилась в Балтийское море. Исследователи искали сбитый во Второй мировой войне самолет, а наткнулись случайно на самый настоящий корабль-призрак. Если верить анализам, построен он был еще в XVII веке и скорее всего (судя по косвенным признакам) принадлежал голландцам. Однако, совершенно неясно, что голландское судно делало в тех водах и как умудрилось затонуть.

Затонувший город Гераклион

Обнаруженный в 2000 году Франком Годдио, Гераклион (также известный как Тонис) находится на средиземноморском побережье Египта , к северу от Александрии. Город долгое время считался мифическим, поскольку затонул примерно 1200 лет назад. Водолазы подняли со дна поистине уникальные артефакты — золотые монеты, каменные статуи, бронзовые таблички и 60 кораблей, стоящих, судя по всему, в гавани. Как могли затонуть корабли? Почему местные жители не использовали их? Больше вопросов, чем ответов.

Сенота Ангелита

Прекрасные деревья обрамляют берега самой настоящей подводной реки, текущей на дне мексиканской пещеры. Дело в том, что речная вода намного плотнее, чем окружающая. Аналогичные реки есть в Черном море и в бассейне Амазонки.

Бимини-роуд

Еще один пример антропогенных строений на большой глубине. Формация прямоугольных известняковых пород известна сегодня как Бимини-роуд. В 1978 году ученые провели радиоуглеводный анализ плит, в результате которого выяснилось, что возраст их составляет 3500 лет. Вполне вероятно, что Бимини-роуд это всего лишь изысканная игра природы, однако есть и другая версия. Исследователи Дж. Мэнсон Валентин, Жак Майоль и Роберт Ангов (они и обнаружили странные камни в 1958 году) полагают, что наткнулись на останки самой Атлантиды

Памятник Йонагуни

В 1987 году дайвер Кихачиро Аратаке, искавший акул, спустился в воду на южном побережье Японии . Вместо хищных рыб изумленный дайвер обнаружил величественные монолитные плиты, явно антропогенного происхождения. Изучением глубоководного монумента сейчас занимается группа исследователей из Университета Рюкюса. Руководитель группы, Масааки Кимура, уже выдвинул несколько довольно смелых предположений, согласно которым камни Йонагуни были построены еще полмиллиона лет назад. Но кем?

Аномалия Балтийского моря

«Аномалия Балтийского моря» была открыта в июне 2011 года шведской командой Ocean X. Внутри основного круга (который, давайте признаем, выглядит в точности как космический корабль из фантастической саги) есть что-то вроде лестницы, ведущей в глубины. Ученые до сих пор пытаются найти логичные объяснения этому странному образованию, однако пока ни одно из предположений не подтвердилось.

Город Льва