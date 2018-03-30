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Госавтоинспекция Центрального округа столицы отметила 20-летний юбилей
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Госавтоинспекция Центрального округа столицы отметила 20-летний юбилей 

Вечерняя Москва 55 минут назад
30 марта в Культурном Центре столичной полиции чествовали сотрудников ГИБДД Центрального административного округа, которые отмечали 20-летие своего подразделения. Корреспондент «ВМ» поздравлял с юбилеем полицейских.
В фойе развернута выставка фотографий, на которой зафиксирована практически вся двадцатилетняя история дорожно-патрульной службы округа. Ветераны разглядывают старые фото, узнают себя и коллег.
Торжественная часть началась с поздравления начальник ГИБДД столичной полиции генерал-майор Виктор Коваленко. В самом начале своей карьеры он служил в этом подразделении простым дежурным.
— Центральный округ — самый тяжелый, — считает генерал-майор Коваленко. — Хотя сотрудники обслуживают 6 процентов территории всей Москвы. Но именно здесь сосредоточены все важнейшие органы власти, проходят общественно-политические мероприятия. С уверенностью можно сказать, что один сотрудник ДПС ЦАО заменяет троих из другого округа.
Лучших полицейских и ветеранов подразделения наградили почетными грамотами. На сцену выходит Дмитрий Озорнов. Он недавно задержал преступника по «горячим следам». Полицейский дежурил на избирательном участке во время выборов Президента России, когда к нему обратился мужчина и сообщил, что на улице грабят женщину. Инспектор ГИБДД не раздумывая побежал к месту происшествия, увидел конфликт: мужчина вырывал у женщины сумку. Грабитель был задержан и доставлен в отдел полиции.
— Я не совершил героического поступка, — считает Дмитрий Озорнов. — Спасибо неравнодушным горожанам, которые помогают полицейским в раскрытии.
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