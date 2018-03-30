Адвокат воронежца, обвиняемого в доведении девочки до самоубийства: «Никто этого не хотел»

Тринадцатилетняя девочка покончила с собой из-за издевательств взрослых. Супруги из Воронежа, которых обвиняют в доведении до самоубийства 13-летней девочки, признали свою вину в суде сегодня, 30 марта. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме и в особом порядке — без судебного следствия. Мужчину, который закрывает лицо папкой, зовут Сергей Зуйков . По версии обвинения, он и его супруга Галина Стецко заподозрили 13-летнюю подругу своей дочери в краже денег. Разбираться в ситуации решили в присутствии друзей-подростков. Как считают следователи, девочку публично унижали и оскорбляли, заставляли признать свою вину. После такого похода в гости, девочка покончила с жизнью. Кстати, рассмотрение такого дела в суде, — большая редкость, обычно доведение до самоубийства доказать крайне тяжело. Если супругов признают виновными, им грозит 8 лет лишения свободы. — Зуйков полностью признал вину, в содеянном раскаялся. Наша позиция такая — это просто трагическая случайность. Никто этого не хотел, — рассказал адвокат обвиняемого Сергей Роньшин. Погибшая 13-летняя девочка была сиротой. Жила вместе с бабушкой и родным старшим братом. Лидия Васильевна рассказывает, первым о трагедии узнал брат девочки — на выпускном в школе.

— Такая она была нежная, очень. Со всеми дружила. И в классе, и везде. Все её любили. Но вот эта вот какая-то шайка попалась, маманя. Сказала, что тысячу рублей у неё украли. За тысячу рублей дитя похоронить. Вот кому не скажи. Даже прощения не попросили, — поделилась бабушка погибшей девочки Лидия Васильевна.