В СПЧ рассказали подробности о создании института судебных наблюдателей

Ранее Федотов выступил за создание в России института общественных судебных наблюдателей.

"Институт общественных судебных наблюдателей может быть введен и законодательным путем, и может быть сформирован в инициативном плане в работе НКО. Такая практика уже кое-где начинает появляться, и важно, что становление этой практики идет в русле конструктивного сотрудничества между судейским сообществом и другими структурами гражданского общества", — сказал он.

Глава СПЧ добавил, что сначала должна сложится такая практика, а если потребуется «потом можно ее оформить законодательно».