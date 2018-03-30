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В СПЧ рассказали подробности о создании института судебных наблюдателей
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В СПЧ рассказали подробности о создании института судебных наблюдателей 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Институт общественных судебных наблюдателей не обязательно вводить законодательным путем, он уже начинается появляться по инициативе некоторых НКО, сообщил РИА Новости глава СПЧ Михаил Федотов.
Ранее Федотов выступил за создание в России института общественных судебных наблюдателей.
"Институт общественных судебных наблюдателей может быть введен и законодательным путем, и может быть сформирован в инициативном плане в работе НКО. Такая практика уже кое-где начинает появляться, и важно, что становление этой практики идет в русле конструктивного сотрудничества между судейским сообществом и другими структурами гражданского общества", — сказал он.
Глава СПЧ добавил, что сначала должна сложится такая практика, а если потребуется «потом можно ее оформить законодательно».
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