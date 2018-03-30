Сына президента Туркменистана назначили замминистра иностранных дел

Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова по специальности инженер-технолог. В 2008–2011 года он учился в Дипломатической академии МИД России и получил специальность специалиста по международным отношениям. В 2011–2013 годах, он также учился в Женеве в Центре политики безопасности и получил специальность специалиста по европейской и международной безопасности.

На выборах, пошедших 25 марта, он был избран депутатом Меджлиса страны.