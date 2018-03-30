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Сына президента Туркменистана назначили замминистра иностранных дел
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Сына президента Туркменистана назначили замминистра иностранных дел 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
АШХАБАД, 30 мар — РИА Новости. Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначен заместителем министра иностранных дел, сообщило в пятницу Туркменское телевидение.
Соответствующее постановление подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Сердар Бердымухамедов родился в 1981 году. Окончил Туркменский сельскохозяйственный университет имени С. А. Ниязова по специальности инженер-технолог. В 2008–2011 года он учился в Дипломатической академии МИД России и получил специальность специалиста по международным отношениям. В 2011–2013 годах, он также учился в Женеве в Центре политики безопасности и получил специальность специалиста по европейской и международной безопасности.
На выборах, пошедших 25 марта, он был избран депутатом Меджлиса страны.
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