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Сын главы Туркменистана назначен замминистра иностранных дел
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Сын главы Туркменистана назначен замминистра иностранных дел 

Российская Газета 54 минуты назад
Фото: Вестник Кавказа
Сын президента Туркменистана Сердар Бердымухамедов назначен заместителем министра иностранных дел Туркменистана. Соответствующее распоряжение подписал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом сообщается на правительственном сайте Туркменистана.
Также на прошедших 25 марта парламентских выборах Сердар Бердымухамедов был избран депутатом. Кроме того, сын президента возглавляет Федерацию боевых искусств страны.
Ранее, до середины 2016 года, Сердар Бердымухамедов находился в руководстве госагентства по углеводородным ресурсам, которое курировало иностранных инвесторов. Позднее ведомство было упразднено.
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