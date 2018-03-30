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Включаем и выключаем Mac по расписанию
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Включаем и выключаем Mac по расписанию 

Apple Insider 1 час назад
Фото: Apple Insider
Не все пользователи знают, но в macOS есть очень полезная функция, которая позволит настроить режим работы вашего компьютера. Это может пригодиться для самых разных сценариев. Сегодня мы расскажем, что следует знать и как активировать данную опцию.
Итак, приступим:
Заходим в «Системные настройки»
Выбираем пункт меню «Экономия энергии»
В правом нижнем углу находим опцию «Расписание…»
Именно здесь мы будем настраивать режим работы нашего Mac. Первая опция отвечает за включение и вывод из режима сна, вторая — за сон, перезагрузку и выключение. Настраиваем расписание под себя
Настройка завершена! Теперь Mac будет выполнять все операции точно по расписанию
Для отмены изменений достаточно снять флажок около нужной опции.
К сожалению, есть небольшие ограничения: запланировать одновременно перезагрузку, выключение или переход в спящий режим нельзя. Mac обязательно должен быть в активном состоянии на момент запланированного выключения. Если вы вышли из системы или компьютер перешел в режим сна, то он не выключится. Несохраненные изменения в программах могут также помешать отключению или переходу в спящий режим.
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