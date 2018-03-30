Включаем и выключаем Mac по расписанию

Не все пользователи знают, но в macOS есть очень полезная функция, которая позволит настроить режим работы вашего компьютера. Это может пригодиться для самых разных сценариев. Сегодня мы расскажем, что следует знать и как активировать данную опцию.

Итак, приступим:

Заходим в «Системные настройки»

Выбираем пункт меню «Экономия энергии»

В правом нижнем углу находим опцию «Расписание…»

Именно здесь мы будем настраивать режим работы нашего Mac. Первая опция отвечает за включение и вывод из режима сна, вторая — за сон, перезагрузку и выключение. Настраиваем расписание под себя

Настройка завершена! Теперь Mac будет выполнять все операции точно по расписанию

Для отмены изменений достаточно снять флажок около нужной опции.

К сожалению, есть небольшие ограничения: запланировать одновременно перезагрузку, выключение или переход в спящий режим нельзя. Mac обязательно должен быть в активном состоянии на момент запланированного выключения. Если вы вышли из системы или компьютер перешел в режим сна, то он не выключится. Несохраненные изменения в программах могут также помешать отключению или переходу в спящий режим.