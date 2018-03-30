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В реготделении «Единой России» объяснили феномен небывалой явки жителей Самарской области на выборах-2018
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В реготделении «Единой России» объяснили феномен небывалой явки жителей Самарской области на выборах-2018 

ТРК Губерния 1 час назад
С поставленными задачами справились, но впереди еще больше работы. Региональное отделении партии «Единая Россия» подвело итоги прошедших выборов президента страны. Напомним, больше 75% голосов жители региона отдали за Владимира Путина. Самарская область стала первой по росту явки, по сравнению с 2012 годом, среди субъектов, где сменились главы. На участки пришли 66,91% граждан — это больше 1300 тысяч человек. При этом лидирующие позиции область занимает не только в этом рейтинге, но и по целому ряду других показателей. Заявить о своей гражданской позиции людям не помешал даже сильный мартовский снегопад.
”Поддержка которую получил президент — это не итог одного дня 18 марта, это итог работы президента — многолетней трудной, профессиональной, ответственной, это отношение людей к деятельности президента на своем посту”, — считает глава региона Дмитрий Азаров.
На явку повлияли и новые возможности: люди смогли выполнить гражданский долг по месту нахождения. Кроме того, большое внимание уделялось вопросам честности и открытости. Впервые был сформирован штаб общественных наблюдателей — за ходом голосования следили почти 3 тысячи общественников, работали в регионе и эксперты из-за рубежа. Серьезных нарушений зафиксировано не было.
”В этот раз абсолютно все объединили свои усилия, для того чтобы достичь высокого результата. У нас это получилось и очень бы хотелось, чтобы этот результат не остался только тем результатом, который на сегодняшний день зафиксирован на слайдах и бумажных носителях”, — отметила Екатерина Кузьмичева, секретарь Самарского реготделения партии «Единая Россия».
Речь идет в том числе о реализации послания президента — поставлены задачи на годы вперед. Предстоит многое сделать в медицине, образовании, промышленности и во многих других отраслях.
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