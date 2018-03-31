Сотрудник консульства США в Петербурге показал журналистам средний палец

Предполагаемый сотрудник американского консульства в Санкт‐Петербурге показал средний палец видеооператору, который застал его в сборах. Ролик публикует Ruptly.

Как показано на видеозаписи, мужчина загружал в машину стулья перед зданием диппредставительства. По-видимому, недовольный тем, что за сборами наблюдают журналисты, мужчина показал средний палец на камеру видеооператора.

Также на кадрах видно, как рабочие загружают в фургон мебель и коробки, вынесенные из здания консульства.