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Сотрудник консульства США в Петербурге показал журналистам средний палец
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Сотрудник консульства США в Петербурге показал журналистам средний палец 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Предполагаемый сотрудник американского консульства в Санкт‐Петербурге показал средний палец видеооператору, который застал его в сборах. Ролик публикует Ruptly.
Как показано на видеозаписи, мужчина загружал в машину стулья перед зданием диппредставительства. По-видимому, недовольный тем, что за сборами наблюдают журналисты, мужчина показал средний палец на камеру видеооператора.
Также на кадрах видно, как рабочие загружают в фургон мебель и коробки, вынесенные из здания консульства.
Ранее сообщалось, что сотрудники консульства США в Санкт‐Петербурге заказали 21 пиццу, чтобы отметить отъезд домой.
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