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В Рузском городском округе начались проверки противопожарной безопасности
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В Рузском городском округе начались проверки противопожарной безопасности 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Специалисты приступили к противопожарным проверкам в местах массового скопления людей в Рузском округе Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«В нашем округе начались проверки торговых центров и мест массового скопления людей на предмет их противопожарной безопасности. Прошу вас направлять свои замечания и предложения по конкретным объектам в отдел ГО и ЧС на почту: vershininep@ruzareg.ru, а также по телефону: 8-496-27-24-250. Ваша безопасность для нас прежде всего», — сказал глава Рузского округа Максим Тарханов.
Ранее он отметил, что проверку должны пройти все торговые центры и объекты массового посещения.
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