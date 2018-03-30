В Рузском городском округе начались проверки противопожарной безопасности

Специалисты приступили к противопожарным проверкам в местах массового скопления людей в Рузском округе Подмосковья , говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В нашем округе начались проверки торговых центров и мест массового скопления людей на предмет их противопожарной безопасности. Прошу вас направлять свои замечания и предложения по конкретным объектам в отдел ГО и ЧС на почту: vershininep@ruzareg.ru, а также по телефону: 8-496-27-24-250. Ваша безопасность для нас прежде всего», — сказал глава Рузского округа Максим Тарханов

Ранее он отметил, что проверку должны пройти все торговые центры и объекты массового посещения.