Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса «Аэрофлота»

"Британские власти попросили российский экипаж, включая капитана, покинуть самолет. Командир воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в том числе в связи с тем, что в соответствии с нормативными требованиями ему запрещено покидать самолет. На данный момент британцы приступили к этому досмотру, не выпуская командира из кабины и не позволяя ему присутствовать при досмотре" — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

"Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей", — подчеркнула она.