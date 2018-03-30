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Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса «Аэрофлота»
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Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса «Аэрофлота» 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Москва расценивает досмотр властями Великобритании рейса авиакомпании «Аэрофлот» в аэропорту Лондона как провокацию. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Британские власти попросили российский экипаж, включая капитана, покинуть самолет. Командир воздушного судна предложил провести досмотр, но только в его личном присутствии, в том числе в связи с тем, что в соответствии с нормативными требованиями ему запрещено покидать самолет. На данный момент британцы приступили к этому досмотру, не выпуская командира из кабины и не позволяя ему присутствовать при досмотре" — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия 24».
"Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей", — подчеркнула она.
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 Ещё 4 источника 
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