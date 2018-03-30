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Американка получила по почте гигантские брюки и прослыла клоуном
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Американка получила по почте гигантские брюки и прослыла клоуном 

Lenta.ru 1 час назад
Пользовательница сети под ником @sophiemonkkxx из американского города Долтон рассказала подписчикам о неудачной покупке в онлайн-магазине. Пост опубликован на ее странице в Twitter.
Девушка по имени Софи выложила несколько снимков, на которых изображены заказанные брюки. На первой фотографии показано, как они выглядели на сайте PrettyLittleThing, а на следующих двух — как они смотрятся в реальности.
Судя по опубликованным изображениям, белые штаны за 20 фунтов стерлингов (1 600 рублей) оказались намного больше, чем должны. Девушка в них буквально «утонула» и стала похожа на клоуна.
Подписчики Софи посмеялись над ее неудачей и распространили твит. За несколько дней запись собрала почти 15 тысяч репостов и более 56 тысяч лайков.
В комментариях пользователи назвали штаны «космическими», а также посоветовали девушке «просто надеть каблуки». «Вот почему я не покупаю вещи онлайн», — подытожил один из комментаторов.
В конце концов с Софи связались представители магазина. Они извинились за ошибку и предложили разобраться с проблемой в личной переписке.
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