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Суд в Греции 12 апреля рассмотрит запрос Мальты о выдаче россиянки Ефимовой
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Суд в Греции 12 апреля рассмотрит запрос Мальты о выдаче россиянки Ефимовой 

РИА Новости 27 минут назад
АФИНЫ, 1 апр — РИА Новости. Суд в Греции назначил на 12 апреля заседание по рассмотрению запроса Мальты на экстрадицию россиянки Марии Ефимовой, бывшей информатором убитой мальтийской журналистки, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.
"Суд рассмотрит запрос 12 апреля", — сообщили в представительстве со ссылкой на родственников Ефимовой.
Ефимова 19 марта сама пришла в отделение полиции на площади Синтагма в центре Афин и была арестована на основании двух европейских ордеров, выданных властями Мальты.
Ефимова три месяца работала в банке Pilatus Bank, зарегистрированном на Мальте, и была источником информации для расследования, которое проводила журналистка Дафни Каруана Гализия, убитая в октябре 2017 года. Ее машина была взорвана в мальтийском селении Бидниджа. Гализия заявляла о связи премьера Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в «панамских документах».
Банк обвинил Ефимову в растрате, но сама она отвергала все обвинения.
В Грецию Ефимова приехала, поскольку ее муж является греком.
После ареста Ефимовой 36 депутатов Европарламента направили письмо властям Греции с призывом не экстрадировать на Мальту россиянку, поскольку это угрожает ее жизни. Евродепутаты ставят под сомнения обоснованность обвинений мальтийских властей.
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