Суд в Греции 12 апреля рассмотрит запрос Мальты о выдаче россиянки Ефимовой

АФИНЫ, 1 апр — РИА Новости . Суд в Греции назначил на 12 апреля заседание по рассмотрению запроса Мальты на экстрадицию россиянки Марии Ефимовой, бывшей информатором убитой мальтийской журналистки, сообщили РИА Новости в российском диппредставительстве.

"Суд рассмотрит запрос 12 апреля", — сообщили в представительстве со ссылкой на родственников Ефимовой.

Ефимова 19 марта сама пришла в отделение полиции на площади Синтагма в центре Афин и была арестована на основании двух европейских ордеров, выданных властями Мальты.

Ефимова три месяца работала в банке Pilatus Bank, зарегистрированном на Мальте, и была источником информации для расследования, которое проводила журналистка Дафни Каруана Гализия, убитая в октябре 2017 года. Ее машина была взорвана в мальтийском селении Бидниджа. Гализия заявляла о связи премьера Мальты Джозефа Муската и его жены с компанией, фигурирующей в «панамских документах».

Банк обвинил Ефимову в растрате, но сама она отвергала все обвинения.

В Грецию Ефимова приехала, поскольку ее муж является греком.