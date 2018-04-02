Смартфоны будут распознавать пользователей по дыханию

Samsung Galaxy Note 9 хотят оснастить новой системой распознавания владельца. Гаджет сможет определять хозяина по дыханию. Сообщается, что разблокировать телефон можно будет просто подышав на него.

Как сообщает Vistanews.ru, речь идет о специальном газоанализаторе. Кроме прочего он необходим, чтобы пользователи могли следить за своим здоровьем и концентрацией алкоголя в крови.

Также предполагается, что у Galaxy Note 9 будет дактилоскопический сканер и сканер радужки глаза. Однако пока официальной информации относительно технологических новшеств Samsung не предоставил.

Ранее «СП» сообщала, что пользователи обнаружили недостаток у смартфона Samsung Galaxy S9, который появился на рынке только в конце февраля 2018 года. Сообщается, что проблема возникает при видеозаписи.