Ещё
Смартфоны будут распознавать пользователей по дыханию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Смартфоны будут распознавать пользователей по дыханию 

Свободная пресса 1 час назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Samsung Galaxy Note 9 хотят оснастить новой системой распознавания владельца. Гаджет сможет определять хозяина по дыханию. Сообщается, что разблокировать телефон можно будет просто подышав на него.
Как сообщает Vistanews.ru, речь идет о специальном газоанализаторе. Кроме прочего он необходим, чтобы пользователи могли следить за своим здоровьем и концентрацией алкоголя в крови.
Также предполагается, что у Galaxy Note 9 будет дактилоскопический сканер и сканер радужки глаза. Однако пока официальной информации относительно технологических новшеств Samsung не предоставил.
Ранее «СП» сообщала, что пользователи обнаружили недостаток у смартфона Samsung Galaxy S9, который появился на рынке только в конце февраля 2018 года. Сообщается, что проблема возникает при видеозаписи.
Новости из мира гаджетов: Samsung начал программу обмена смартфонов в России
Свободная пресса: последние новости
Бойкот ЧМ по футболу не самое страшное, что готовит нам Запад Какие страшные тайны унес с собой Сергей Мавроди Митинг за закрытие полигона «Ядрово» собрал шесть тысяч человек
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Зачем Пугачева и Галкин бегут из России219
Росгвардию в Кемерово потребовали наказать144
«Россия сорвалась с цепи»1052
Пока вы спали: «Небесный дворец» рухнул на землю11
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»341
Видео
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
00:53
Опубликовано «вырезанное» видео из «Зимней вишни»
Происшествия
04:55
Китайская «Катюша» взорвала Интернет
Шоу-бизнес
01:16
«Россия сорвалась с цепи»
В мире
03:32
В Германии рассказали о значении высылки дипломатов
В мире Другое
00:38
Украинцев предупредили о риске остаться без газа
Экономика В мире
06:59
В Британии заявили об отравлении Скрипалей гречкой
Происшествия В мире
01:07
Буйный зритель избил актёра шлемом на сцене
Происшествия Общество
00:32
Умер Михаил Угаров
Шоу-бизнес Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение