Бывшего директора «Уральских пельменей» обвинили в хищении 173 

Коллектив «Уральских пельменей» подал в суд на своего бывшего директора Сергея Натиевского.

Против артиста возбуждено уголовное дело по поводу хищения 173 миллионов рублей. Как следует из заявления, Натиевский в период с июля 2012 по октябрь 2015 года создал нескольких других компаний, от лица которых заключал договоры с ЗАО «СТС», присваивая себе большую часть прибыли, которую утаивал от творческого коллектива.

— Уральские концерты всегда создаются за месяц, черновые съемки как репетиции делаются во дворце молодежи в Екатеринбурге . Натиевский с этими видео отравлялся в Москву и через свои юридические лица заключал контракты с каналом СТС, — пояснил «Антенне» директор «Уральские Пельмени Продакшн» Евгений Орлов . — Таким образом, телевизионная прибыль оседала у Натиевского, а не у команды.