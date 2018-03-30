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Бывшего директора «Уральских пельменей» обвинили в хищении 173
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Бывшего директора «Уральских пельменей» обвинили в хищении 173 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Коллектив «Уральских пельменей» подал в суд на своего бывшего директора Сергея Натиевского.
Против артиста возбуждено уголовное дело по поводу хищения 173 миллионов рублей. Как следует из заявления, Натиевский в период с июля 2012 по октябрь 2015 года создал нескольких других компаний, от лица которых заключал договоры с ЗАО «СТС», присваивая себе большую часть прибыли, которую утаивал от творческого коллектива.
A post shared by Сергей Нетиевский (@netievskiy_official) on  Aug 3, 2017 at 10:19am PDT  — Уральские концерты всегда создаются за месяц, черновые съемки как репетиции делаются во дворце молодежи в Екатеринбурге. Натиевский с этими видео отравлялся в Москву и через свои юридические лица заключал контракты с каналом СТС, — пояснил «Антенне» директор «Уральские Пельмени Продакшн» Евгений Орлов. — Таким образом, телевизионная прибыль оседала у Натиевского, а не у команды.
Если вина Сергея будет доказана, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
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