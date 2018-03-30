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В Госдуме рассказали, почему гастарбайтеры замещают россиян
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В Госдуме рассказали, почему гастарбайтеры замещают россиян 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Выдавать мигрантам больше разрешений на работу предлагает Минтруда и соцзащиты. Как отмечается в проекте постановления, в Москве увеличить квоты для гастарбайтеров предлагается на 373 человека, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — на 3007 и 1615 соответственно, в Красноярском и Приморском краях на 427 и 2751, в Новосибирской области — на 581 человек.
Глава комитета Госдумы по делам национальностей Гаджимет Сафаралиев объяснил НСН, чем вызвана инициатива Минтруда.
«У нас так много не хватает рабочих рук. У нас во многих регионах, даже отдельных отраслях не хватает рук. Мы уже ужесточали миграционную политику, и у нас в стране многим стало невыгодно работать. Дорого обходились получение документов, чтобы работать, сдача экзаменов и масса других вещей. Поэтому многие стали уезжать и не возвращаться. И у нас сейчас проблема обратная возникла. Хотя количество мигрантов довольно большое, но, к сожалению, очень много нелегальных. И пока легализация не очень удачно идет. И решили легализовать через увеличение этих квот, чтобы иметь прогнозируемое количество трудовых ресурсов. И я не думаю, что это приведет к безработице среди нашего населения, потому что есть такие виды работ, на которые наши не идут. Поэтому эти места закрываются за счет мигрантов», — пояснил депутат.
По его словам, нежелание россиян идти на такие работы часто объясняется коррумпированностью работодателя.
«Это низкооплачиваемые работы, связанные с ЖКХ, разными городскими службами. Туда не идут, потому что работодатель много платить не хочет. Поэтому туда идут иностранцы, которые, получая эти деньги, еще могут переправлять себе на родину. Эта ситуация повторяется из года в год. Работодателю выгоднее иметь мигранта, потому что ему пишется зарплата, допустим, 50 или 60 тысяч. На руки выдается 20, а 40 тысяч находятся в тени», — сказал собеседник НСН.
Ранее Сафаралиев рассказал НСН об опасности беспорядков с участием мигрантов.
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