Строительство детского сада с бассейном в Одинцовском районе планируют завершить в октябре-декабре

Строительство детского сада с бассейном в Одинцовском районе планируется завершить в IV квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к проверке хода строительства дошкольного образовательного учреждения на 400 мест с бассейном, которое возводится по адресу: пос. Горки-10, д. 15б, сельское поселение Успенское Одинцовского района. Заказчиком строительства выступает администрация Одинцовского района. Планируемый срок окончания строительства — IV квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.

Начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Руслан Тагиев уточнил, что в настоящее время на объекте ведется монтаж монолитных железобетонных конструкций подземного и первого этажей. «Строительство в графике. Проверка на объекте завершится 11 апреля», — подчеркнул он.

В пресс-службе добавили, что по проекту в трехэтажном здании будут расположены 14 групповых помещений, включая игровые и спальные комнаты, медицинский блок, малый и большой спортивные залы, бассейн, актовый зал, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок, административные помещения. Общая площадь объекта составит 6,5 тыс. кв. м. На прилегающей территории разместятся спортивная и игровая площадка для занятий гимнастикой, групповые площадки, оборудованные теневыми навесами и детскими игровыми комплексами. На каждом участке будут высажены деревья, обустроены подъездные пути.

Отмечается, что в проекте учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. Предполагается наличие пандусов, санузлов с расширенными дверными проемами, лестничных подъемников, будут выделены парковочные места на гостевой стоянке.