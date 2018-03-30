Ещё
Строительство детского сада с бассейном в Одинцовском районе планируют завершить в октябре-декабре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Строительство детского сада с бассейном в Одинцовском районе планируют завершить в октябре-декабре 

Агентство «Москва» 22 минуты назад
Строительство детского сада с бассейном в Одинцовском районе планируется завершить в IV квартале 2018 г., сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области приступил к проверке хода строительства дошкольного образовательного учреждения на 400 мест с бассейном, которое возводится по адресу: пос. Горки-10, д. 15б, сельское поселение Успенское Одинцовского района. Заказчиком строительства выступает администрация Одинцовского района. Планируемый срок окончания строительства — IV квартал 2018 г.», — говорится в сообщении.
Начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Руслан Тагиев уточнил, что в настоящее время на объекте ведется монтаж монолитных железобетонных конструкций подземного и первого этажей. «Строительство в графике. Проверка на объекте завершится 11 апреля», — подчеркнул он.
В пресс-службе добавили, что по проекту в трехэтажном здании будут расположены 14 групповых помещений, включая игровые и спальные комнаты, медицинский блок, малый и большой спортивные залы, бассейн, актовый зал, кабинеты логопеда и психолога, пищеблок, административные помещения. Общая площадь объекта составит 6,5 тыс. кв. м. На прилегающей территории разместятся спортивная и игровая площадка для занятий гимнастикой, групповые площадки, оборудованные теневыми навесами и детскими игровыми комплексами. На каждом участке будут высажены деревья, обустроены подъездные пути.
Отмечается, что в проекте учтены все необходимые условия для безопасного и удобного передвижения маломобильных групп населения. Предполагается наличие пандусов, санузлов с расширенными дверными проемами, лестничных подъемников, будут выделены парковочные места на гостевой стоянке.
Агентство «Москва»: последние новости
Россельхознадзор заявил о мошенничестве при поставках молочной продукции из Белоруссии Столичный Роспотребнадзор выявил восемь «фантомных» производителей стеклоомывающих жидкостей Более 5 тыс. заявлений по процедурам регистрации медицинских изделий поступило в Росздравнадзор в 2017 г.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По США ударят газом252
Умерла Наталья Попович10
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ301
«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня21
Названы гонорары Пугачевой и Галкина162
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение