«Прошу не отменять». Автобусные маршруты, за которые вступились нижегородцы

Верните как было

Очень много пожеланий вернуть транспортную схему в Нижнем Новгороде на исходные позиции. Дескать, хорошо работало — незачем ломать.

— Я против отмены номеров маршрутных такси т-25, т-37, т-40, т-41, т-42, т-46, т-47, т-60, т-65, т-78, т-83, а-87 (бывший т-117), т-90, -98. А также, я за возврат отменённых в прошлом году маршрутов номеров т-2, т-6, т-9, т-10, т-14, т-17, т-19, т-23, т-29, т-33, т-34, т-35, т-38, т-44, т-48, т-49, т-51, т-52, т-55, т-62, т-66, т-68, т-72, т-81, т-115, — написал АндрейКиселев. — Пусть маршрутки останутся. И так уже больше чем достаточно отменили. Оставьте отменяемые маршруты в покое. Верните отменённые маршруты, пока ещё есть время.

— Проанализировав всю стену данной группы, можно прийти к выводу, что нужно вернуть старую схему. Практически каждый маршрут просят оставить без изменений/вернуть. Пожалуйста, меняйте транспортную схему не так кардинально. Без отмены удобных маршрутов. Дополните новыми, но не за счет старых, — поддержала Таня Горбунова. — Город не стоит на месте именно благодаря дублерам и перекрестным маршрутам. И если маршрутка дублирует автобус, это тоже нормально. Невозможно в городе-миллионнике оставить в каждом направлении лишь один маршрут, при том, что на линии будет 5 автобусов

Сделайте как мне удобно

Вторая группа предлагает оставить или поменять схему движения, так как это соответствует их — Просьба сохранить маршруты: № 37 (Петряевка — Горького), на ней удобно добираться: рынок Канавинский, ул. Рождественская, ул. Маслякова, ходит часто. № 83 (Соцгород-2 — Афонино), я на ней всегда езжу с автозавода в Печеры и без пересадок, и не приходится долго ждать. № 138 (Соцгород-2 — «Седьмое небо»). Я каждые выходные езжу в «Седьмое небо» с Автозавода, другого маршрута без пересадок нет, ходит часто, очень удобно, — поясняет юляшка Попелышева. — Прислушайтесь, пожалуйста, к просьбам пассажиров!

Конструктив

Есть серьезные предложения по перестройке отдельных линий не только в нынешней ситуации, но и на вырост, с замахом на перспективу развития города.

— Проспект Гагарина очень часто стоит в пробках в часы пик в обоих направлениях. Есть трамвай № 5, который в объезд пробок едет параллельно проспекту, однако доезжает только до пл. Лядова. Можно продлить трамвай № 5 до ул. Маслякова по ул. Кулибина, Белинского и Ильинской. На этом участке относительно редко бывают аварии и пробки. Это позволит добираться людям от пл. Горького, ул. Маслякова до пр. Гагарина без пробок. По идее это существенно разгрузит магистральные маршруты №№ 43 и 26. Необходимо лишь добавить 2–3 вагона, — предлагает Сережа Кетков. — Сейчас часто на трамвай № 5 людям приходится дополнительно пересаживаться, а так, возможно, это увеличит пассажиропоток в перспективе. И, как уже говорили, трамвайные пути на ул. Ильинской необходимо сделать отделенными от основной части дороги за счет запрета парковки.

— Микрорайон Бурнаковский просит не отменять наши маршруты №№ 24, 113, 92, а так же социальный 52 и по возможности уменьшить интервал их движения. Автобусов № 52 на маршруте очень мало, в связи с чем их интервал движения составляет порой более одного часа. Просьба рассмотреть возможность прохождения маршрута А-29 через наш микрорайон. Продлить маршрут № 113 в сторону Сормова, предлагает Ольга Балясникова. — Ни в коем случае нельзя отменять у нас маршруты, их можно только развивать! В микрорайоне уже сданных 27 домов — это около 3500 квартир, а следовательно, 6 000 и более человек, нуждающихся в транспорте. Строительство микрорайона по настоящий момент продолжается. Уважаемые, вылезьте из бумажек и задумайтесь о людях наконец!

Увы, закон суров

Много просьб от Афонино, Красной Поляны и других поселков, не входящий в Нижний Новгород. Все они просят вернуть им муниципальные автобусы. Однако это невозможно. Новый федеральный закон запрещает это. Теперь автобусы, выезжающие за городскую черту, считаются межмуниципальными и должны обслуживаться по пригородным тарифам.

— В группе часто просят оставить Т-83, так как это единственный городской маршрут, который ходит до посёлка. Был даже пост, в котором просили аж все печёрские маршруты продлить до Афонино! Но я вынужден вас разочаровать — на основании 220 федерального закона городские маршруты не могут выходить за город. А Афонино и Красная Поляна находятся не в городе, Т-83 в любом случае покинет их, — пояснил Михаил Грушичев. — И не вините, пожалуйста, в этом администрацию города, ибо она должна подчиняться федеральным законам. И ещё, к огромному сожалению, городские проездные не могут работать на пригородных маршрутах, так что о тарифах 60/90 минут афонинцы могут забыть…

То же самое относится к другим поселкам, хоть и близким к областному центру, но относящимся к районам области. И даже маршрут от ул. Долгополова до поселка Березовая Пойма — все это в черте города — краем заезжает в городской округ Дзержинск, а значит, является пригородным.

Вопрос жизни

— Поселок Прикоский (Карповка). После отмены автобуса № 7 нет ни одного (!) маршрута общественного транспорта. Маршрутное такси № 21 мы не видим вообще. Возможно, оно бывает по утрам и вечерам, но я видела его последний раз в 2017 году. Администрация, наверное, и не догадывается, что у нас по адресу ул. Героя Попова, 12 находится училище инвалидов. В нем учатся дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они добираются сюда из всех районов города кто как может. Вы представьте мальчишку с церебральным параличом, который вынужден добираться до места учебы полтора километра от станции метро Пролетарская по узкой асфальтовой дорожке между гаражами. Эта дорога называется у нас «Дорогой жизни». Она или залита водой, или покрыта коркой льда, или снежной кашей по щиколотку, — пожаловалась Яна Леонтьева. — Нам уже давно все кому не лень, особенно перед различными выборами, обещают решить вопрос с транспортом. Как мы ждали, что к нам протянут троллейбус от станции метро Пролетарской! И дорога есть хорошая, и места для разворота достаточно. И вот уже лет 40 мы ждем исполнения этих обещаний. Ну не можете троллейбус, хоть автобус верните! Зачем ломать старое, если не можете построить новое?

Убрать!

Таких пожеланий мало, но и они есть. Не исключено, что это «хотелки» конкурентов.

—Прошу убрать Т-47, так как он ходит отвратительно, автобусы все гнилые — ездить на них опасно для жизни, — написал Владимир Савельев

Сделайте хоть что-нибудь

Встречаются просьбы жителей таких уголков, для которых общественный транспорт недоступен. Они как раз надеются на перемены к лучшему.

— Территориальное расположение улицы Яблоневая таково, что до ближайшей остановки, находящейся на ул. Усилова, примерно 1 км. Также необходимо учесть, что жителям приходится идти до остановки по необорудованным тротуарам и подниматься вверх по крутой горе, что очень неудобно пожилым людям и родителям с детьми, — пожаловалась Екатерина Таврова. — Согласно выдержки из СНиП № 2.07.01–89:6. Сеть общественного транспорта и пассажирского движения п.6.29: «Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м». Таким образом, просим рассмотреть вопрос пуска общественного транспорта до ул. Яблоневой д. № 1.

— Оставьте хоть один маршрут из Сормова в Щербинки! Как 20 000 человек уедут на 12 маршруте?! — возмутился Евгений Сухов.

— Из мкр «Кузнечиха», а также с улиц Сусловой, Бекетова, Ванеева нет ни одного общественного транспорта, чтобы доехать на Нижневолжскую набережную, площадь Народного единства, Речной вокзал, ко всем причалам, а также на будущую обустроенную набережную. Раньше были №№ 38 и 20 маршрут. Сначала убрали 20 а потом и 38. Есть над чем подумать, — заметил Анатолий Плыс.

Рейтинг маршрутов

Ну и, наконец, есть ряд маршрутов, за которых было подано на этой неделе большое количество голосов. Безусловный рекордсмен — Т-40 «ул. Усилова — мкр „Юг“, за него вступились 35 нижегородцев. Вслед за ним идет Т-90 „мкр „Кузнечиха-2 — ЗКПД-4“. Этот маршрут набрал 31 голос. Третье место заняла маршрутка Т-57 “ Завод „Красное Сормово“ — улица Богдановича» — она собрала 20 сторонников. Весьма популярен маршрут Т-98 «Деловая улица — Космическая улица», за него проголосовали 14 горожан. Т-76 «Автовокзал „Щербинки“ — Посёлок Дубравный» и Т-37 «Дом Связи — Станция Петряевка» набрали по 12 голосов.

Часто упоминались также Т-78 «Завод „Лазурь“ — улица Богдановича», Т-47 «Микрорайон „Цветы“ — Микрорайон Сортировочный», Т-41 «Академическая — ЗКПД-4», Т-87 «Катер „Герой“ — Космическая улица» и Т-46 «Микрорайон Кузнечиха-2 — Аэропорт».