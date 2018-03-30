Допросы билетерш кинотеатра «Зимняя вишня»: нашлась масса нестыковок

Нам стали известны детали допросов билетерш кинотеатра «Зимняя вишня» в Кемерово . Пока в их версиях много нестыковок. Зрителей из первого зала эвакуировала шестнадцатилетняя девочка. Часть свидетелей из третьего зала в ТЦ говорят, что никто им не сообщил о пожаре. Были ли Наталья Наймушина и Олеся Богатенко на месте в момент возгорания? Почему никто не эвакуировал второй зал? И была ли там заперта главная дверь?

Всего за кинозалы в «Зимней вишне» отвечали четыре человека: Наталья Наймушина, Олеся Богатенко, Ирина и Лидия.

Женщины работали по двое в смене. Рабочий день одних начинался в 08.30 (сеансы были с девяти утра), а заканчивался в восемь тридцать вечера. Рабочее время других было с двух дня до двух ночи.

Во время наплыва посетителей дамы вдвоем не справлялись с уборкой, им помогала 16-летняя дочь Ирины София.

В середине марта Лидия ушла в отпуск, и Олеся Богатенко работала в две смены — вместе с Натальей Наймушиной. В роковое воскресенье, когда наплыв зрителей был на пике, на помощь к ним пришла старшеклассница София.

Девочка прибрала в одном из залов. Потом билетерши запустили всех зрителей в первый — самый большой, тот, где шел фильм «Тихоокеанский рубеж», второй (где показывали мульфильм «Шерлок Гномс») и в третий («Кролик Питер»). Первый зал был расположен дальше всего от детского центра, второй и третий — ближе, причем двери в них находились бок о бок.

Нынешняя версия Софии расходится с первоначальной. В интервью «МК Кузбасс» девушка рассказывала, что она «просто пришла навестить» знакомых. «Мы с другом сидели возле кинозала и беседовали».

А вот позже старшеклассница уже объясняла, что она сидела на диване вместе с Наймушиной и Богатенко, «крутили мешки для мусора, которые они расставляют перед сеансом в зале между сидений» (то же утверждает и Наймушина).

Около 16.00 пробежал аниматор и организатор квестов Евгений, который сообщил о пожаре.

Сперва София говорила о том, что «оставила друга на месте» и одна пошла в сторону детского центра, чтобы понять, что происходит.

По последней же версии «все втроём побежали посмотреть к бару — это через 3-4 дивана от места, где мы крутили мешки».

И еще одна нестыковка. В интервью 26 марта девочка утверждала: именно она включила свет, открыла двери в первом кинозале и объявила эвакуацию.

А теперь уже новый вариант: Наталья и София вдвоем побежали в самый большой, первый зал, а Олеся — в третий. Наталья и София распахнули два входа (по две створки-двери каждый), включили свет и кричали «Пожар!». Параллельно Олеся якобы эвакуировала третий кинозал.

Между тем показания зрителей из третьего кинозала расходятся: Антон Басовский говорил в интервью «МК-Кузбасс»: «Дверь открылась, замелькали фигуры, закричали „Пожар!“

Антон с дочками быстро выбрались на лестницу, а вот его жена с трехлетним сынишкой на руках отстала. И чуть не погибла: какой-то мужчина призывал сворачивать налево, говоря, что в направлении лестницы огонь. Побежавшие по его призыву люди оказались в тупике, начали выбивать окно.

Супруга Антона все же решилась идти к лестнице и выбралась, хотя они с ребенком надышались гарью. А вот другие остались в тупике…

Смотревшая в том же зале „Кролика Питера“ Нина Мелешкина утверждает: никто не объявлял эвакуацию — сперва люди начали „потихонечку выходить“, а потом уже побежали. Куда бежать — никто не объяснял, люди были предоставлены сами себе.

Но вернемся к билетершам. Допрошенные рассказали следствию, что, поскольку в залах шли фильмы, из-за громкого звука многие не сразу услышали о пожаре и было потеряно драгоценное время.

Когда из первого и третьего залов вышли все зрители, Наталья, Олеся и София выбежали в коридор. Но он был весь в дыму, поэтому людей из второго зала так никто из них и не оповестил.

Все контролёры подтвердили, что запасные выходы (в каждом зале было по одному) были закрыты, а ключи от них хранились в шкафчиках на стене. Версию о заклинивших дверях контролёры подтвердили косвенно: по их словам, если дверь заклинивала только на входе, выйти из кинозала можно было без проблем.

Что получается в итоге? Эвакуация из первого зала с „Тихоокеанским рубежом“ была проведена — это факт. Но ясности с тем, кто ее проводил — одна шестнадцатилетняя София, (которая почему-то работала то ли вместе с билетершами, то ли вместе с ними), или еще и Наймушина, пока нет.

Также не ясно, почему, если в третьем зале объявили о пожаре, то во втором, где погибло большинство детей, этого не сделали. Ведь входы в эти залы — на расстоянии вытянутой руки! Возможно, Богатенко вообще не добежала до обоих залов? Были ли вообще штатные билетерши на месте в момент пожара?

И наконец, история с дверью зала „Шерлока Гномса“: была ли она заперта? Слова единственного выжившего в кинозале Михаила Трусова трактуют таким образом, что дверь главного входа была не заперта: люди открыли ее, увидели, дым и пламя, закрыли, заложили тряпками и решили ждать помощи.

На самом деле Михаил утверждает: он не видел, была закрыта или открыта главная дверь — он просто слышал, что выхода там нет. Он имеет в виду дверь запасного выхода, с которой почти сразу сбили запирающий трос. Именно через нее не решались выбегать люди…

Следствию предстоит разбираться в деталях страшной трагедии, чьи фигуранты валят вину друг на друга, а сотрудники ТЦ — представить попавших под подозрение в лучшем свете (напомним, что директор „ККК“, управлявшего „Зимней вишней“, Юлия Богданова, была задержана с формулировкой „оказывала давление на свидетелей“).

А вот кто настоящая героиня — так это девочка София, которой точно обязаны спасением десятки зрителей первого зала. Даже если она не до конца раскрывает правду.

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