Британские полицейские начали досмотр российского авиалайнера в Лондоне 

Британские полицейские начали досмотр российского лайнера А321, борт прибыл из столичного аэропорта «Шереметьево» в Лондон. Причины повышенного внимания к лайнеру из России объяснять не стали. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Всё произошло уже после того, как пассажиры вышли. Неожиданно на борт поднялись полицейские и настойчиво потребовали от экипажа покинуть самолет, чтобы в их отсутствие провести там досмотр. Пилоты отказались это делать, поскольку досмотр лайнера в отсутствие представителей экипажа запрещен международными правилами. После этого полицейские заставили выйти бортпроводников и начали обыск. По данным источника «Интерфакса», они настаивают на досмотре всего экипажа. Другие подробности пока не приводятся.