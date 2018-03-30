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Британские полицейские начали досмотр российского авиалайнера в Лондоне
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Британские полицейские начали досмотр российского авиалайнера в Лондоне 

Авторадио 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Британские полицейские начали досмотр российского лайнера А321, борт прибыл из столичного аэропорта «Шереметьево» в Лондон. Причины повышенного внимания к лайнеру из России объяснять не стали. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник. Всё произошло уже после того, как пассажиры вышли. Неожиданно на борт поднялись полицейские и настойчиво потребовали от экипажа покинуть самолет, чтобы в их отсутствие провести там досмотр. Пилоты отказались это делать, поскольку досмотр лайнера в отсутствие представителей экипажа запрещен международными правилами. После этого полицейские заставили выйти бортпроводников и начали обыск. По данным источника «Интерфакса», они настаивают на досмотре всего экипажа. Другие подробности пока не приводятся.
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