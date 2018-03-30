В воронежском микрорайоне ввели карантин по бешенству животных 

Ограничительные мероприятия продлятся до конца мая. Власти региона объявили карантин по бешенству животных в воронежском микрорайоне Сомово на участке, ограниченном улицами Грузинская, Дубовая, Лагерная и Курнатовского. Ограничительные мероприятия продлятся до 29 мая 2018 года, следует из указа врио губернатора Воронежской области Александра Гусева. Документ появился на интернет-портале правовой информации в среду, 28 марта. Специалисты определили эпизоотическим очагом индивидуальное подворье на улице Сухумской. Согласно указу, объявленный карантин запрещает проводить выставки собак и кошек, торговать домашними животными, вывозить собак и кошек за пределы неблагополучного пункта или их отлавливать. Александр Гусев порекомендовал областному управлению ветеринарии разработать план специальных мероприятий для ликвидации очагов бешенства животных. В январе 2018 года специалисты регионального управления Роспотребнадзора зарегистрировали 25 случаев бешенства животных в 12 районах области и в Воронеже. По словам санврачей, число обратившихся с укусами, оцарапываниями, ослюнениями выросло на 26%. Дарья Крымова