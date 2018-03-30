Расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления ОЖД изменится в начале апреля 

Расписание движения ряда пригородных поездов Ленинградского направления Октябрьской железной дороги (ОЖД) изменится в начале апреля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
«В связи с модернизацией инфраструктуры ОЖД в первой половине апреля 2018 г. изменится расписание движения некоторых пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок)», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что 2 апреля не будут курсировать поезда №7550 Москва-Крюково, №6344 Москва-Крюково, №6346 Москва-Крюково, №6329 Крюково-Москва, №6331 Крюково-Москва, №7551 Крюково-Москва; 2-5 апреля — поезда №6342 Москва-Крюково, №6512 Москва-Клин, №6517 Клин-Москва, №6335 Крюково-Москва; 3-5 апреля — поезда №7548 Москва-Крюково, №6408 Москва-Подсолнечная, №6410 Москва-Подсолнечная, №6352 Москва-Крюково, №7545 Крюково-Москва, №6333 Крюково-Москва, №6339 Крюково-Москва, №6341 Крюково-Москва.
Помимо этого, в первой половине апреля изменится расписание и маршрут следования ряда пригородных поездов на участках Москва-Тверь (Конаково) и Тверь-Бологое (Торжок). С изменениями можно ознакомиться на информационных стендах станций и на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам». Также актуальное расписание публикуется в мобильном приложении «Пригородный билет».