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Вице-президент Ассоциации полярников предложил установить памятник академику Трешникову
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Вице-президент Ассоциации полярников предложил установить памятник академику Трешникову 

ТАСС 47 минут назад
УЛЬЯНОВСК, 30 марта. /ТАСС/. Вице-президент Ассоциации полярников Владимир Стругацкий выступил с инициативой создать памятник академику Алексею Трешникову.
Алексей Трешников (1914-1991) был директором Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета (ААНИИ), президентом Русского географического общества. Его именем названо научно-экспедиционное судно «Академик Трешников». Сейчас оно выполняет работы в Антарктике в составе 63-й Российской антарктической экспедиции.
"Мне очень приятно, что именно в Ульяновской области нашлись люди, которые помнят о своем земляке. Было бы очень здорово, если бы удалось поставить бюст или памятник Трешникову, потому что таких людей у нас в стране можно перечислить по пальцам", — сказал Стругацкий журналистам в кулуарах восьмых «Трешниковских чтений», которые прошли на родине академика, в Ульяновске.
"Появлением этого человека, который всю жизнь прожил в Ленинграде и проработал там, мы обязаны этой замечательной земле — Ульяновской области. Очень здорово, что здесь нашлись такие энтузиасты, которые хотят хранить память своих земляков и делают все возможное, чтобы о них знала наша молодежь", — добавил он.
Вице-президент Ассоциации полярников в Ульяновске представил документальный фильм о Трешникове «Полярное счастье». В нем показаны кадры работы известного ученого в экспедициях, ведется рассказ о событиях в его жизни. В фильме использованы документальные материалы о Трешникове, его интервью, снятые на кинопленку, фрагменты беседы с его соратниками и учениками.
Ежегодная Всероссийская научно-практическая конференция «Трешниковские чтения» проводится в Ульяновске в восьмой раз. Она посвящена памяти знаменитого российского океанолога, исследователя Арктики и Антарктики, академика Алексея Трешникова. В этом году мероприятие прошло с 29 по 30 марта по шести научным направлениям. В нем приняли участие доктора наук России и ученые из 35 регионов
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