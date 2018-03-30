Вице-президент Ассоциации полярников предложил установить памятник академику Трешникову

УЛЬЯНОВСК , 30 марта. / ТАСС /. Вице-президент Ассоциации полярников Владимир Стругацкий выступил с инициативой создать памятник академику Алексею Трешникову.

Алексей Трешников (1914-1991) был директором Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета (ААНИИ), президентом Русского географического общества . Его именем названо научно-экспедиционное судно «Академик Трешников». Сейчас оно выполняет работы в Антарктике в составе 63-й Российской антарктической экспедиции.

"Мне очень приятно, что именно в Ульяновской области нашлись люди, которые помнят о своем земляке. Было бы очень здорово, если бы удалось поставить бюст или памятник Трешникову, потому что таких людей у нас в стране можно перечислить по пальцам", — сказал Стругацкий журналистам в кулуарах восьмых «Трешниковских чтений», которые прошли на родине академика, в Ульяновске.

"Появлением этого человека, который всю жизнь прожил в Ленинграде и проработал там, мы обязаны этой замечательной земле — Ульяновской области. Очень здорово, что здесь нашлись такие энтузиасты, которые хотят хранить память своих земляков и делают все возможное, чтобы о них знала наша молодежь", — добавил он.

Вице-президент Ассоциации полярников в Ульяновске представил документальный фильм о Трешникове «Полярное счастье». В нем показаны кадры работы известного ученого в экспедициях, ведется рассказ о событиях в его жизни. В фильме использованы документальные материалы о Трешникове, его интервью, снятые на кинопленку, фрагменты беседы с его соратниками и учениками.