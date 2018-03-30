Пенсия как способ издевательства: сколько государство не пожалело на индексацию

Прибавки не хватит даже на лекарства

Государство подготовило россиянам весенний подарок стоимостью 10 млрд рублей. Эти деньги пойдут на индексацию социальных пенсий для 4 млн граждан с 1 апреля. Власти расщедрились увеличить выплаты на 2,9% — это на целых 0,7% больше, чем официальная инфляция. После того как адресаты получат свои увеличенные пенсии, в стране поднимется общий уровень реальных доходов населения. Чиновники с экранов отчитаются о восстановлении денежного благополучия граждан, апеллируя к данным авторитетного Росстата . Расскажут о росте социальных расходов из бюджета. Пообещают заботиться о народе и дальше.

Хорошие новости, ничего не скажешь. Только вот от воодушевляющей благодарности, которой ждет от граждан сердобольное правительство, не останется и следа, когда пенсионеры увидят реальный размер надбавки — 250 рублей в месяц на каждого в среднем по стране. А ведь получатели социальной пенсии — это особо уязвимые категории населения, среди них — инвалиды и дети без одного родителя. И что им эти деньги? Они потратят пару сотен на буханку хлеба, пакет молока и кефир, запьют ими обиду — и будут жить дальше, сводя концы с концами.

Власть должна говорить только о хорошем и преподносить любые свои действия как высшее благо для народа, пояснил как-то один эксперт нашей газеты. Наша власть прекрасно справляется с этой функцией. О том, что пенсии повышаются с 1 апреля, людям аж за два месяца регулярно напоминали Минтруд , Пенсионный фонд и другие официальные структуры, хотя на новость эта информация не тянет: индексация по закону проходит каждый год с одной и той же даты. Повышать пенсии и пособия не ниже уровня инфляции — это не подарок и не заслуга, а непреложная обязанность нашего «социального», как прописано в Конституции РФ , государства.

Правда, одновременно с этими радостными сообщениями о повышении пенсий в информационном пространстве уживаются и другие — пугающие, противоречащие популистской оптимистичной риторике. «Названы возможные сроки повышения пенсионного возраста», «Выдача займов до зарплаты выросла на треть», «Гражданам нечего откладывать на индивидуальные пенсионные счета» — такими заголовками пестрят топы новостных сводок. Судя по ним, никаким повышением реальных доходов и не пахнет, положение пенсионеров не улучшается, а все происходит с точностью до наоборот.

Помимо признанных нетрудоспособными граждан и адресатов с формулировкой «по случаю потери кормильца» социальные пенсии положены людям пенсионного возраста, у кого не хватает стажа для получения страховой пенсии, а также пожилым представителям малочисленных народов Севера. Для последних двух категорий надбавка будет небольшой (для некоторых не дотянет и до 200 рублей), а больше всего получат дети-инвалиды и инвалиды с детства I группы — 378 и 382 рубля соответственно. Что такое 380 рублей для инвалида с тяжелыми заболеваниями, когда хорошие лекарства у нас стоят тысячи рублей, качественная медицина тоже влетает в копеечку, а на реабилитационное оборудование может уйти вся месячная социальная пенсия — в среднем 9 тыс. рублей? Ответ лежит на полках магазинов и аптек.