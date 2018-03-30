Комарова нацелила югорскую молодежь на путинский «прорыв»

В целом в муниципальных этапах участвовали порядка 4 тысяч человек, которые за время работы площадок смогли представить около тысячи своих идей. 140 из них, как сообщают организаторы форума, представлены лично Наталье Комаровой . К слову, именно губернатор сегодня открыла пленарное заседание форума, обратившись к участникам с речью.

Губернатор подчеркивает: форум в его нынешнем воплощении — созидательная сила «сплоченных людей с активной жизненной позицией, желающих работать плечом к плечу». «Таких, какие поддержали президента РФ Владимира Путина на выборах 18 марта. Неделю назад глава государства выступил с обращением к гражданам. Он сказал: „Нам необходим настоящий прорыв, и в вашем активном участии в выборах, в вашей поддержке вижу готовность к такой работе и таким переменам“. Уверена, что проводниками этих перемен станем и мы с вами, уважаемые югорчане», — заявила Наталья Комарова.

В своем выступлении губернатор выделила пять основных аспектов, проявившихся в работе форума гражданского согласия. «Первый: на муниципальных этапах было аккумулировано свыше тысячи инициатив, реализация которых призвана повысить качество жизни югорчан и сделать нас сильнее, способнее к вызовам. Наиболее проработанные проекты будут включены в интерактивную карту гражданских инициатив. Уже сейчас на ней отмечены более 230 проектов. Прошу считать это прямым призывом к действию для глав муниципальных образований, которые работают сегодня с нами. Надеюсь, этим ресурсом воспользуются и представители бизнеса, общественники, волонтеры. Словом, всех, кого собрал наш форм. Встреча эта идеально подходит для того, чтобы виртуальные линии карты были переложены на сетку реальных договоренностей, обязательств и действий», — нацелила участников глава региона.

В качестве примеров уже запущенных проектов она привела «Экстремальный Урай», подготовленный Владиславом Кузьменко и уже отмасштабированный на весь округ, а также проект международного этнофестиваля коренных народов Севера. Последний, по словам Натальи Комаровой, «сложился из маленьких идей и проектов». «Сложился мощным и интересным, Я действительно вижу большой потенциал по привлечению множества людей из разных государств нашей планеты. По замыслу авторов, он должен объединить десятки событий в сфере этноспорта, гастрономических традиций, ремесел, промыслов, этнической моды, тем самым усиливая их эффект и продвигая югорский бренд в стране и за рубежом», — рассказала губернатор.

Еще одним примером стало проведение в Югре благотворительного исторического бала добровольцев, который должен подвести итоги 2018 года. Идея предложена Алиной Пахомовой из Радужного. Как подчеркнула Наталья Комарова, она вместе с единомышленниками уже успела получить субсидию на реализацию проекта.

Кроме того, упомянула Наталья Комарова, именно по инициативе участников форума в округе состоялся первый этап историко-краеведческой викторины «Югре — 900!». «Это еще одна уникальная народная инициатива, которая прямо с колес получила практически применение. 472,9 тыс. человек ответили на вопрос анкеты первого этапа. С материалами сайта „Югре — 900!“ ежедневно знакомятся свыше 150 тыс. человек», — отметила губернатор. Она также напомнила, что мероприятия, приуроченные к празднованию 900-летия со дня упоминания югорской земли в исторических летописях, получили поддержку Министерства культуры РФ . Кроме того, 1 сентября во всех окружных школах пройдет единый исторический урок.

Второй аспект — переформатирование подхода к развитию некоммерческого сектора. «Мы делаем его современным, технологичным. Все больше людей хотят стать волонтерами, но из-за часто непонятного регламента взаимодействия с органами власти, незнания, куда пойти и обратиться, эти желания разбиваются о самую первую волну бюрократии», — отметила Наталья Комарова.

«Президент дал поручение расширить ресурсные центры в социальной сфере, чтобы компетентные люди проводили работу с некоммерческими организациями и волонтерами. Мы проведем эту работу с использованием кластерного подхода: когда похожие проекты упаковываются, чтобы облегчить доступ к государственному финансированию, а также дать возможность для участия большего числа граждан. Особенно в случае проектов, направленных на оказание услуг населению. Гражданским активистам, волонтерам достаточно будет поддерживать общественные связи и работать с такими же общественниками, а не только и не столько чиновниками», — рассказала глава региона, отдельно отметив тот факт, что кластерный подход в некоммерческом секторе — безусловное нововведение.

Третий момент — гражданский контроль над исполнением проектов. «Мы исходим из необходимости улучшения обратной связи и оценки результатов реализации некоммерческих проектов граждан. Качество исполнения проектов эффективнее контролировать всем обществом. С этим также призван помочь кластерный подход. Если с проектом происходит сбой, то именно общественные каналы среагируют на него первыми и позволят внести коррективы», — заявила губернатор.

Кластерный подход к решению задачи по развитию некоммерческого сектора, по мнению Натальи Комаровой, также позволит усовершенствовать систему финансовой поддержки при выборе конкретных проектов. «С одной стороны, с помощью краудсорсинга при сборе, с другой — благодаря гражданскому контроль. Сами общественники вместе с экспертами будут определять дальнейшую судьбу проектов, расставлять приоритеты и работать над достижением по-настоящему всеобъемлющего общественного согласия», — заверила участников глава региона.

В этом, собственно, заключается четвертый аспект, отмеченный Натальей Комаровой. По словам губернатора, новый порядок предоставления финансовой поддержки социально-ориентированным НКО, по сути, уже готов к реализации на практике. «Вместо восьми органов власти, ранее задействованных в этом процессе, будет действовать один оператор грантов. Все для того, чтобы общественники меньше беспокоились о заполнении бесконечных бумаг и больше думали о людях — адресатах их инициатив», — подчеркнула глава региона.

Пятым и последним пунктом в выступлении губернатора стало заявление о расширении числа источников финансовой поддержки для общественных проектов и создании «лифтов для вывода перспективных инициатив на федеральный уровень».

«Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве между Югрой и Фондом поддержки социальных проектов. Это, кстати, тоже мысль, возникшая в поле. Сегодня создано множество возможностей в стране, но люди о них не знают. Фонды, напротив, не знают о сложностях и трудностях людей, пытающихся реализовать свои идеи», — объяснила Наталья Комарова.

В заключение она обратилась к участникам форума с напутствием. «В это воскресенье мы отметим народный для нашего округа день геолога. Геологи нанесли на карту современные богатства нашей страны, да и всего мира — если судить по значимости открытых в свое время месторождений. Я заговорила об этом для того, чтобы вы согласились со мной в том, что вы — тоже геологи. Вы открываете людей, вы открываете то доброе и великое, что есть у них на сердце. Это ресурсы возобновлямые. Поле вашей деятельности никогда не будет закрыто, границ в нем нет, возможности — неисчерпаемые. Объединившись, мы совершим тот прорыв, на который нас нацелил президент, сделаем все для того, чтобы Югра и Россия оставались лучшим местом для жизни и работы на этой Земле», — закончила свое выступление Наталья Комарова.

Фото: пресс-служба правительства Югры