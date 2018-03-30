Ещё
Эксперты оценили качество вологодской водки и батонов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты оценили качество вологодской водки и батонов 

Вологда.рф 54 минуты назад
Фото: Вологда.рф
Нарезной батон и два сорта водки, произведенные на Вологодчине, получили государственный знак качества. Продукцию оценили эксперты Роскачества.
Важная награда вручена руководству предприятия «Череповецхлеб». Именно здесь выпекают нарезной батон, удививший качеством специалистов. Как отметили эксперты, в хлебобулочном изделии не обнаружили бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка и других опасных микроорганизмов. В нем не было плесени и картофельной болезни, что говорит об абсолютной безопасности продукта. Также в составе батоне не нашли консервантов, улучшителей муки, красителей, а сама мука оказалась высшего сорта.
Знак качества также заслужили водки «Мороша» и «Первак домашний пшеничный». Они признаны одними из лучших в России по своим потребительским характеристикам. В их составе не найдено тяжелых металлов, сам напиток изготовлен из пищевого спирта без примеси технического спирта. Массовая концентрация альдегидов и сивушных масел не превышает установленных норм, что говорит о хорошем очищении использованного спирта. Также установлено, что в составе водки использована чистая вода.
Добавим, что проверка нарезных батонов прошла в шести федеральных округах. Товар оценивали по 48 параметрам. В итоге продукция 47 торговых марок получила знак качества, а в продукции 21 бренда найдены нарушения. Среди алкогольных напитков эксперты оценили продукцию 49 торговых марок от 34 производителей. Качественными признаны напитки 18 торговых марок, а 31 бренд — повышенного качества. При этом «паленой» водки эксперты не обнаружили вообще.
Вологда.рф: последние новости
Навстречу весне отправятся гости семейного праздника в музее Семенково Авторы молодежных проектов могут побороться за средства гранта Железнодорожный переезд под Вологдой временно закроют
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
По США ударят газом257
Умерла Наталья Попович10
Спецслужбы США пытаются связаться с дипломатами РФ302
«Котики» Газпрома, тайна похорон Мавроди и другие события дня22
Названы гонорары Пугачевой и Галкина164
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:48
Заворотнюк перепутали с Бабкиной
Шоу-бизнес
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
00:30
На севере Манчестера произошёл пожар
Пожары Происшествия
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение