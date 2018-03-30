Эксперты оценили качество вологодской водки и батонов

Нарезной батон и два сорта водки, произведенные на Вологодчине, получили государственный знак качества. Продукцию оценили эксперты Роскачества.

Важная награда вручена руководству предприятия «Череповецхлеб». Именно здесь выпекают нарезной батон, удививший качеством специалистов. Как отметили эксперты, в хлебобулочном изделии не обнаружили бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка и других опасных микроорганизмов. В нем не было плесени и картофельной болезни, что говорит об абсолютной безопасности продукта. Также в составе батоне не нашли консервантов, улучшителей муки, красителей, а сама мука оказалась высшего сорта.

Знак качества также заслужили водки «Мороша» и «Первак домашний пшеничный». Они признаны одними из лучших в России по своим потребительским характеристикам. В их составе не найдено тяжелых металлов, сам напиток изготовлен из пищевого спирта без примеси технического спирта. Массовая концентрация альдегидов и сивушных масел не превышает установленных норм, что говорит о хорошем очищении использованного спирта. Также установлено, что в составе водки использована чистая вода.

Добавим, что проверка нарезных батонов прошла в шести федеральных округах. Товар оценивали по 48 параметрам. В итоге продукция 47 торговых марок получила знак качества, а в продукции 21 бренда найдены нарушения. Среди алкогольных напитков эксперты оценили продукцию 49 торговых марок от 34 производителей. Качественными признаны напитки 18 торговых марок, а 31 бренд — повышенного качества. При этом «паленой» водки эксперты не обнаружили вообще.