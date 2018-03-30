Компания из Новой Зеландии разрешила сотрудникам работать четыре дня в неделю без сокращения зарплат и рассказала о результатах

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Новозеландская компания Perpetual Guardian в рамках эксперимента позволила сотрудникам работать четыре дня в неделю. О результатах глава компании Эндрю Барнс рассказал The Guardian

В эксперименте, который стартовал в начале марта и завершится в конце апреля, участвуют 200 сотрудников Perpetual Guardian. Им разрешили работать четыре дня в неделю и отдыхать в пятницу, субботу и воскресенье. При этом на уровне зарплаты это не сказалось: сотрудникам платят за пять рабочих дней.

Генеральный директор Perpetual Guardian Эндрю Барнс рассказал, что промежуточные результаты кажутся ему обнадеживающими. После завершения эксперимента их изучат ученые ведущих новозеландских университетов.

ГЭндрю Барнс

глава Perpetual Guardian

«В целом люди стали намного позитивнее. Они внезапно получили возможность делать вещи, на которые у них раньше не хватало времени. Как владелец бизнеса, я не могу увидеть никаких негативных последствий».

Руководительница отдела кадров Perpetual Guardian Кристин Бразертон рассказала, что сотрудники стали намного энергичнее. При этом не все поняли, в чем состоит суть эксперимента.

кристин бразертон

глава отдела кадров Perpetual Guardian

«Некоторые люди не поняли, что четырехдневная рабочая неделя подразумевает рост продуктивности в эти четыре дня. И нам нужно обратить их внимание на это».

По словам сотрудницы компании Кирстен Тейлор, начало эксперимента было тяжелым: она «носилась как ураган», занималась домашними делами и нервничала. Однако потом она привыкла и сейчас не хочет возвращения пятидневной рабочей недели, призналась она.

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