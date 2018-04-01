Эксперт: Болгарию вынудили выслать российских дипломатов 

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая заявила о влиянии Европейского Союза на решение болгарского правительства, передает НСН.
"Болгарские власти в деле Скрипаля солидарны с позицией ЕС, они будут затягивать, мяться, но затем все-таки примут решение о высылке наших дипломатов. Возможно, не в таком масштабе, как это сделала Украина и Канада, но человека два они вышлют точно.
Политическая элита Болгарии не едина. Бойко Борисов занимает проевропейскую позицию, а у социалистов позиция более умеренная. Они считают, что Болгарии выгодно дружить со всеми, и не стоит полностью выполнять предписания ЕС. Но пока у власти находится правительство, сформированное партией «Герб», политика в Болгарии будет полностью солидарна с Европейским Союзом", — пояснила она.
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов после телефонного разговора с чрезвычайным и полномочным послом Болгарии в России Бойко Коцевым, отозвал посла из России для консультации с правительством. Сайт правительства Болгарии сообщает, что такое решение вызвано «делом Скрипаля», а также реакцией на него в международном сообществе и Евросоюзе.