Столичный Роспотребнадзор выявил восемь «фантомных» производителей стеклоомывающих жидкостей

Управление Роспотребнадзора по Москве по результатам проверок выявило восемь «фантомных» производителей стеклоомывающих жидкостей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В управление Роспотребнадзора по Москве из территориальных органов Роспотребнадзора по субъектам РФ поступает информация о выявлении в реализации продукции стеклоомывающей жидкости, не соответствующей Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору, утвержденных решением комиссии Таможенного союза 28 мая 2010 г. №299, с превышением содержания метанола до 253 раз. Согласно маркировке на единицах упаковки, данная продукция производится на территории Москвы. При проведении контрольно-надзорных мероприятий по обращениям, поступающим в управление Роспотребнадзора по Москве по фактам несоответствия стеклоомывающей жидкости существующим требованиям, было установлено, что предприятия по указанным адресам отсутствуют», — говорится в сообщении.

Как уточняется, в перечень «производителей-фантомов» стеклоомывающих жидкостей и наименований производимой ими продукции, не обнаруженных в Москве вошли: ООО «Акваарт» (Москва, пер. Мароновский, д.1/9, офис 7) — Glaid Nano Formula; ООО «Мастер-Аква» (Москва, Электролитный проезд, д. 3Б, стр.3, офис 5) — Frozon; ООО «Альтаир» (Москва, Дмитровское шоссе, д. 71, корп. 5) — Snow queen of thw road, «Горизонт-300С»; ООО «Авангард» (Москва, ул. Газопровод, д. 1, корп. 5) — AutoLuх-300C; ООО «Ивион» (Москва, пер. Рыбников, д. 13/13, пом. IX) — Cleon Woy; ООО «Пиксар+» (Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 19, офис 3) — «Хаски»-30; ООО «Сити Люкс» (Москва, туп. Горлов, д. 2, офис 1, комн. 4) — Vizium серии Cristal; ООО «АС-Инжиниринг» (Москва, ул. Покровка, д. 25. стр. 2 офис 4) — Non-Freezing-300С.