Главархитектура Подмосковья приняла делегацию из Ставропольского края

Делегация из Ставропольского края во главе с главным архитектором края Маиной Марковой посетила Главархитектуру Московской области . В рамках встречи стороны обменялись опытом в области сбалансированного развития территорий и реализации градостроительной политики.

Подмосковные специалисты из Главного управления архитектуры рассказали коллегам, как работает Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД), как за счет системы оптимизируются решения в сфере градостроительства. Также архитекторы из Подмосковья поделились опытом в области подготовки документов градостроительного зонирования и планирования территорий.

Во встрече со стороны Подмосковья приняли участие первый замначальника Главархитектуры региона Александра Кузьмина, заместители начальника ГУ Надежда Зыкова, Александр Стручев и Елена Апполинарова.