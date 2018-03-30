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Главархитектура Подмосковья приняла делегацию из Ставропольского края
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Главархитектура Подмосковья приняла делегацию из Ставропольского края 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Делегация из Ставропольского края во главе с главным архитектором края Маиной Марковой посетила Главархитектуру Московской области. В рамках встречи стороны обменялись опытом в области сбалансированного развития территорий и реализации градостроительной политики.
Подмосковные специалисты из Главного управления архитектуры рассказали коллегам, как работает Информационная система обеспечения градостроительной деятельности Московской области (ИСОГД), как за счет системы оптимизируются решения в сфере градостроительства. Также архитекторы из Подмосковья поделились опытом в области подготовки документов градостроительного зонирования и планирования территорий.
Во встрече со стороны Подмосковья приняли участие первый замначальника Главархитектуры региона Александра Кузьмина, заместители начальника ГУ Надежда Зыкова, Александр Стручев и Елена Апполинарова.
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