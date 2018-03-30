Евросоюз и Россия не ведут «холодную войну», считает бельгийский эксперт

Канада, Норвегия, На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.

"Определенно, нет! Этот миф (о «холодной войне» — ред.) распространялся в некоторых телепередачах", — сказал эксперт в пятницу в интервью электронной версии газеты Soir.

По словам Де Вильде, «это трудное время для обеих сторон, но рано или поздно, они должны вернуться к столу переговоров, чтобы найти компромисс по досье, которые вызывают у них раздражение».

"На данный момент досье, которые вызывают раздражение, перевешивают. Отсюда впечатление серьезного кризиса, который, однако, несопоставим с тем, что мог иметь место в самые напряженные моменты «холодной войны», — сказал аналитик.