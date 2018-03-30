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Евросоюз и Россия не ведут «холодную войну», считает бельгийский эксперт
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Евросоюз и Россия не ведут «холодную войну», считает бельгийский эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
БРЮССЕЛЬ, 30 мар — РИА Новости, Александр Шишло. Евросоюз и Россия не находятся в состоянии «холодной войны», утверждает эксперт по международным отношениям, профессор Католического университета Левена Танги Де Вильде.
На этой неделе ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает ответные меры.
"Определенно, нет! Этот миф (о «холодной войне» — ред.) распространялся в некоторых телепередачах", — сказал эксперт в пятницу в интервью электронной версии газеты Soir.
По словам Де Вильде, «это трудное время для обеих сторон, но рано или поздно, они должны вернуться к столу переговоров, чтобы найти компромисс по досье, которые вызывают у них раздражение».
"На данный момент досье, которые вызывают раздражение, перевешивают. Отсюда впечатление серьезного кризиса, который, однако, несопоставим с тем, что мог иметь место в самые напряженные моменты «холодной войны», — сказал аналитик.
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