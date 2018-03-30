В Новосибирске проходит сбор с должностными лицами юридических служб ЦВО

Участники мероприятия сдадут зачеты в тестовом режиме по профессиональной подготовке, получат методические рекомендации по её совершенствованию.

В Доме офицеров Новосибирского гарнизона проходит учебно-методический сбор с должностными лицами юридических служб воинских частей и организаций Центрального военного округа.

На мероприятие прибыли начальники юридических служб и юрист-консульств вузов, президентских кадетских училищ, суворовских военных училищ и кадетских корпусов.

Сбор проходит под руководством Виктора Берюгина — руководителя ФГБУ Центрального регионального управления правового обеспечения МО РФ

Участники сбора сдадут зачеты в тестовом режиме по профессиональной подготовке, получат методические рекомендации по её совершенствованию.