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В Новосибирске проходит сбор с должностными лицами юридических служб ЦВО
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В Новосибирске проходит сбор с должностными лицами юридических служб ЦВО 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники мероприятия сдадут зачеты в тестовом режиме по профессиональной подготовке, получат методические рекомендации по её совершенствованию.
В Доме офицеров Новосибирского гарнизона проходит учебно-методический сбор с должностными лицами юридических служб воинских частей и организаций Центрального военного округа.
На мероприятие прибыли начальники юридических служб и юрист-консульств вузов, президентских кадетских училищ, суворовских военных училищ и кадетских корпусов.
Сбор проходит под руководством Виктора Берюгина — руководителя ФГБУ Центрального регионального управления правового обеспечения МО РФ.
Участники сбора сдадут зачеты в тестовом режиме по профессиональной подготовке, получат методические рекомендации по её совершенствованию.
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