Лидеру крупной голландской партии грозит судебное преследование за дискриминацию русских

ГААГА , 30 марта. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Прокуратура Нидерландов займется рассмотрением дела лидера голландской партии «Демократы-66» (Д-66) Александера Пехтолда, обвиняемого в дискриминации русских. Об этом сообщила в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС проживающая в Нидерландах Елена Плотникова, родившаяся в Донецке и считающая себя этнической русской.

В феврале глава нидерландского МИД Халбе Зейлстра был вынужден подать в отставку из-за лжи о встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2006 году. В защиту коллеги Пехтолд тогда заявил, что высоко ценит честность министра, и добавил, что еще не встречал русского, который сам исправляет свои ошибки. Днем позже лидер Д-66 пошел на попятную и уточнил, что имел в виду не русских в целом, а российских политиков, которые испытывают трудности с признанием своих ошибок.

Плотникова рассказала, что сочла изначальные утверждения политика дискриминационными и подала заявление в правоохранительные органы . В установленные сроки полиция ответа не дала, но затем выяснилось, что аналогичных заявлений было подано много по всей стране. Они передаются в прокуратуру и теперь будут рассматриваться в рамках одного дела.

"В ходе следующего этапа прокуратура должна будет вынести решение по поводу наличия состава преступления и направить нам ответ, — отметила собеседница агентства. — Это первое, что мы должны получить. Тогда уже дальше можно будет смотреть, какие действия предпринимать. Все будет зависеть от этого ответа".

Ранее в интервью телеканалу RTL эксперт по уголовному праву Тео де Рос сообщил, что пояснения, данные Пехтолдом, были неплохими, однако ущерб уже причинен. «Если вы описываете целый народ, в данном случае русских, как группу людей, которая несерьезно относится к правде, это значит, что вы обобщаете, — заметил он. — Это неправильно и попадает под определение дискриминации».

Либеральная партия Д-66, основанная в 1966 году, является одной из крупнейших в Нидерландах. На последних парламентских выборах она финишировала четвертой, набрав 12,2% голосов избирателей и получив 19 мест в нижней палате законодательного органа. В настоящее время Д-66 входит в правящую коалицию совместно с тремя другими политическими силами — Народной партией за свободу и демократию, «Христианско-демократическим призывом» и «Христианским союзом».