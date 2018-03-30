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Власти рассматривают возможность размещения дата-центра на мощностях Рязанской ГРЭС
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Власти рассматривают возможность размещения дата-центра на мощностях Рязанской ГРЭС 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Помещения Рязанской ГРЭС, половина энергоблоков которой выведут из эксплуатации осенью 2021 года, планируют использовать для размещения дата-центра, кроме того, власти ищут инвестора, готового вложиться в строительство тепличного хозяйства. Об этом в ходе пресс-конференции в пятницу сообщил губернатор Рязанской области Николай Любимов.
"Есть идея из самой Новомичуринской ГРЭС сделать площадку определенную индустриальную, поскольку есть возможности для того же самого центра обработки данных (дата-центра), там можно просто размещать для того, чтобы они пользовались низкой стоимостью электроэнергии", — сказал губернатор.
Любимов отметил, что сейчас власти работают над созданием на территории Новомичуринска, где расположена ГРЭС, территории опережающего развития. В ближайших планах — открытие государственного технопарка площадь 1060 га, куда сейчас активно привлекаются инвесторы. По словам главы региона, конкурентным преимуществом территории является возможность использования большого количества электроэнергии по низким тарифам, а именно в возможности «подключаться к »Россетям" через шину Новомичуринской ГРЭС, что удешевляет в два раза стоимость электроэнергии",
"Для решения задачи может быть использован механизм государственно-частного партнёрства. А чтобы обеспечить загрузку мощностей энергостанции, правительство ищет инвестора, который построит тепличное хозяйство. Теплицам нужно много электроэнергии, и когда станция под боком это удобно", — добавил он.
Рязанская ГРЭС расположена в Новомичуринске Рязанской области в 80 километрах к югу от Рязани и 285 км на юго-восток от Москвы. Станция входит в пятерку крупнейших российских электростанций по установленной мощности, которая составляет 3 070 МВт. Как ранее сообщало правительство Рязанской области, осенью 2021 года ГРЭС выводит из эксплуатации энергоблоки, которые обеспечивают тепло— и водоснабжение Новомичуринска, поэтому встал вопрос об альтернативных источниках. Сейчас создан проект строительства новой котельной, который реализуют за счет использования механизма концессии.
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