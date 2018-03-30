В окружной столице состоялось очередное, третье в текущем году, заседание городской Думы

Югры. Депутаты рассмотрели вопросы о внесении изменений в решение представительного органа власти, регламентирующего деятельность городского Департамента образования, об общих принципах профессиональной этики лиц, замещающих муниципальные должности в Ханты-Мансийске , а также утвердили отчет Счетной палаты города за 2017 год и делегировали своего представителя в состав Молодежной палаты при Думе

Решение по первому вопросу, принятое депутатами, связано с приведением положения о деятельности Департамента образования Администрации Ханты-Мансийска в соответствие с изменениями в законодательстве. Нововведения не меняют сути деятельности городской системы образования, а лишь разграничивают полномочия и порядок действий департамента при организации отдыха и оздоровления детей.

Рассмотрели депутаты и проект решения об общих принципах профессиональной этики и основных правилах поведения лиц, замещающих муниципальные должности в городе Ханты-Мансийске.

Проект документа, в котором закреплены общие принципы профессиональной этики и основные правила поведения лиц, замещающих муниципальные должности, вызвал ряд вопросов, в том числе и у приглашенного на заседание Главы Ханты-Мансийска Максима Ряшина

В связи с актуальностью и важностью обсуждаемого документа, определяющего основные критерии поведения как депутатов, так и чиновников, народные избранники сочли необходимым доработать его и рассмотреть повторно.

Также в ходе заседания депутаты приняли информацию о деятельности Счетной палаты города в 2017 году, которую представил ее председатель Василий Таланов

В рамках утвержденного плана в указанный период членами Счетной палаты проведено девять контрольных мероприятий, проверено 15 объектов, в том числе 11 муниципальных учреждений, четыре органа Администрации окружного центра.

В результате контрольных мероприятий проверено использование средств в объеме 3 млрд 624 млн рублей, в том числе средства городского, окружного и федерального бюджета.

В минувшем году в адрес проверенных объектов направлено 10 представлений Счетной палаты муниципалитета, содержащих 122 предложения по устранению выявленных в ходе проверок недостатков и недочетов. Также Счетной палатой проведена внешняя проверка отчета об исполнении бюджета Ханты-Мансийска за 2016 год и отчетов девяти главных администраторов средств городской казны.

Еще одно важное решение единогласно принято народными избранниками 30 марта. Теперь Думу столицы Югры в Молодежной палате при Думе автономного округа будет представлять хантымансиец Михаил Слинкин — спортсмен-инструктор «Центра адаптивного спорта Югры».

«На сегодняшнем заседании впервые в истории молодежного парламента выдвинут кандидат в молодежную палату при Думе Югры не от общественной организации, как это было раньше, а от городского представительного органа власти, — рассказал председатель Думы Ханты-Мансийска Константин Пенчуков. — Очень надеемся, что это позволит нам еще более активно взаимодействовать с молодыми парламентариями. Молодые люди в Думе автономного округа занимаются не только вопросами нормотворческой деятельности, но и берутся за многие проекты в социальной сфере — спорте, культуре. В прошлые годы, например, они проводили мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг. У молодых парламентариев достаточно сил и энергии, чтобы добиться результата, поэтому взаимодействовать с ними очень интересно».

Исчерпав повестку дня, депутаты традиционно задали Главе муниципалитета вопросы, волнующие горожан.

Народных избранников интересовала тема, связанная с сокращением площади подземной автопарковки в торговом центре «Небо».

Как заверил, Максим Ряшин по этому вопросу ведутся переговоры с руководством торгового комплекса: «Считаю недопустимым использование предусмотренного для автопарковки места в других целях. Если при вводе объекта в эксплуатацию было утверждено определенное количество машиномест, то оно и должно оставаться неизменным, а не трансформироваться в торговые площади. Поскольку в основе этого лежат расчеты, ориентированные на комфортное пребывание и безопасность людей. Для того, чтобы исправить ситуацию, понадобится время. Но администрация города работает в этом направлении и будет до конца отстаивать интересы горожан».

Депутаты спросили и о планах проверок мест с массовым пребыванием людей в окружном центре, вспоминая пожар 25 марта в торговом центре города Кемерово

«Администрация Ханты-Мансийска является главным координирующим звеном проверок, к которым мы уже приступили совместно с заинтересованными ведомствами — прокуратурой МЧС и другими территориальными федеральными органами. В списке не только торговые центры, но и учреждения сферы культуры, образования, спорта. Сегодня вызывает беспокойство ситуация со строениями, которые построены самовольно и не введены в эксплуатацию. При этом в них ведется предпринимательская деятельность. В городе таких объектов не много. Вопросы по их закрытию или сносу Администрация будет решать, в том числе в судебном порядке, и проверять их в первую очередь. В городе абсолютно все места с массовым пребыванием людей будут проверены», — заявил Глава муниципалитета.

Также поднималась тема, связанная с последствиями мартовского снегопада.

Максим Ряшин пояснил депутатам принцип организации работы коммунальных служб города в период обильных снегопадов: «Во время интенсивных осадков снег вывозится не сразу. Первая задача — очистить проезжую часть, общественные пространства и подъездные пути около социальных учреждений. Только после этого коммунальные предприятия приступают к вывозу снега. Количество спецтехники для нужд города рассчитывается по усредненному количеству осадков. Дополнительная техника и персонал — это дополнительные затраты. Обильные осадки носят эпизодический характер, поэтому содержать большее количество техники экономически не целесообразно. Снегопады создают неудобства, не только для горожан, но и для коммунальных служб. Предлагаю в такие периоды набираться терпения и подождать. Но это не должно оправдывать чьих-то недоработок и халатного отношения к работе. По крайней мере, в течение зимы снег накапливаться в городе не должен. За уборку придомовых территорий несут ответственность управляющие компании, за дороги и общественное пространство отвечает Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие. Каждое обращение, связанное с некачественной снегоуборкой незамедлительно проверяется».