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До осени в Ставрополе выполнят «небывалый» объём работ по благоустройству
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До осени в Ставрополе выполнят «небывалый» объём работ по благоустройству 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Готовность городских служб к масштабным работам по благоустройству оценили на совещании в мэрии, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе администрации Ставрополя.
«Сделать в этом году предстоит очень много. По некоторым оценкам город в своей истории ещё не сталкивался таким объёмом работ, который надо выполнить в максимально сжатые сроки. Губернатором Ставропольского края поставлена задача — завершить благоустройство к 1 сентября», — уточнили в мэрии.
Финансироваться работы будут из федерального, регионального и городского бюджетов. До осени предстоит обустроить более 20 общественных территорий. В их числе и проекты по программе местных инициатив. Преобразиться должны площадь возле железнодорожного вокзала и зоны отдыха перед многоквартирным домом по улице Вокзальная, сквер по улице 50 лет ВЛКСМ в районе многоквартирных домов № 73/1, 73/2, центр «Молодёжное пространство „Лофт“ на базе Дворца культуры и спорта. Благоустроить также намерены территорию возле Ледового дворца на улице Тухачевского и сквер по улице Дзержинского, 4.
Работы развернуться в Театральном сквере, на Крепостной горе и на площади св. князя Владимира. Кроме того, город ожидает строительство второй очереди проспекта Российского, парка техники под открытым небом „Патриот“, многоуровневой парковки на улице Советской. Привести в порядок планируется также больше 20 городских дворов.
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