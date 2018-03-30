Первого робота‐рекрутера создали в России. Он умеет оценивать людей и проводить собеседования

Стартап из Санкт‐Петербурге создал искусственный интеллект, способный найти нужного кандидата на любую работу. Робот Вера пока только помогает рекрутерам в подборе персонала, но что будет завтра — не подменит ли она собой человека? Сайт «360» пообщался с создателями нейросети и выслушал мнение эксперта.

Stafory

У нее есть виртуальный образ, но нет тела. Ее не существует в реальном мире, но она способна изменить ваше будущее. Искусственный интеллект (ИИ) по имени Вера создан для оценки людей.

Главная задача нейросети — поиск и общение с подходящими кандидатами на заранее заданную вакансию. С пугающей скоростью Вера отбирает несколько соискателей и даже проводит с ними видеособеседования.

Окончательный выбор кандидата пока остается за человеком, но уровень технологии, на которой основана данная «робоженщина», растет с каждым годом. Скоро нейросети могут научится понимать эмоции собеседника, и тогда есть все шансы, что большинство

рекрутеров-людей

заменят разумные компьютеры.

Цифровая Вера

Нейросеть для подбора персонала была разработана стартапом Stafory, базирующемся в Санкт-Петербурге . Как рассказал «360» один из основателей стартапа Александр Ураксин, изобрести Веру заставила необходимость. Требовалось найти 200 кладовщиков для крупного заказчика. В итоге обзвонили 1700 человек, из них на собеседование пришли 100, а взяли на работу всего 10 соискателей. Огромное количество усилий было потрачено на разговор с незаинтересованными людьми и обсуждение ряда типовых вопросов, поясняет предприниматель.

Понятно, что проще всего нанять оператора

колл-центра. Но нанять 50 операторов — это долго. К тому же они люди — устают от однообразной работы, а также разговаривать как роботы. Так почему бы не заменить их настоящим «роботом», который не устает и может делать 10 тысяч звонков одновременно?

— Александр Ураксин.

Вера работает по следующему алгоритму: ищет подходящие резюме на сайтах по поиску работы, убирает дубли и обзванивает кандидатов, а по итогам звонков делает отчет для клиента. По словам создателей, она работает и с массовыми и нестандартными вакансиями. Вера искала как водителей, кассиров, продавцов, так и представителей более редких профессий — например,

IT-разработчиков

в банковской сфере.

Нейросеть может общаться с людьми как по телефону, так и по видеосвязи. В последнем случае она предстает в образе шатенки с несколько кукольной внешностью. Немного пугающе, но она распознает не только человеческую речь, но и неформальный «просторечный» язык. Ее создатели уверяют, что загрузили в Веру 13 миллиардов слов из телесценариев и статей «Википедии», добавив в это варево 100 тысяч вакансий и комментариев по ним от кандидатов.

Благодаря этому она понимает вопросы о работе в разных формулировках и может на них отвечать. Например, ее можно спросить: «Что там по деньгам у вас?», а можно: «Какая система мотивации в вашей компании?». И она распознает абсолютно разные варианты вопросов

— Александр Ураксин.

По данным Stafory, их робот-рекрутер

однажды обработал 1216 резюме за 10 часов, на что у специалиста ушло бы не менее 25 дней. Разработчики нейросети поделились с «360» данными, согласно которым Вера экономит 60% рабочего времени

HR-специалиста

Stafory

Вера в светлом будущем

Роботизированный

HR-менеджер

РайффайзенБанк и Ростелеком. заинтересовал западные СМИ. О проекте написали деловое издание Bloomberg и таблоид Daily Mail. Их заинтересовало, что среди 300 клиентов Stafory есть такие крупные компании, как PepsiCo, IKEA и L’Oreal. В России услугами робота пользуются в том числе «Ашан»

Прямого аналога у Веры в мире нет, подчеркивает сооснователь стартапа Ураксин в беседе с «360». Хотя в США есть нейросети Arya и Mya с похожими функциями, они работают только с текстовыми форматами и не общаются с кандидатами.

Способности Веры впечатляющи — и в то же время немного зловещи. Ее разработчики отрицают, что планировали заменить

рекрутера-человека

роботом. По их мнению, это полезный помощник, освобождающий специалиста от скучной рутинной работы. На данный момент все ключевые решения по кандидатам принимает «живой» сотрудник

HR-отдела. Но технологии не стоят на месте и порой развиваются непредсказуемо для собственных создателей.

«В будущем появятся системы автоматизации не только с кандидатами, но и с работающими сотрудниками. Используя огромный массив информации, ИИ сможет улучшить эффективность работы людей, снизить текучесть кадров, улучшить взаимодействие между отделами», — писала на vc.ru Евгения Дворская, которая также разрабатывает нейросети для найма людей.

Кому-то это может показаться утопией, а кто-то вспомнит картины техногенного порабощения людей из «Матрицы».

Возможности

HR-робота

со временем могут вырасти до сопоставимых с человеческими, подтвердил «360» гендиректор Alfarobotics Владимир Венеров, чьей специализацией являются сервисные роботы.

Процесс подбора персонала формализовать достаточно легко. Можно автоматизировать и опрос соискателей, и сопоставление их ответов с критериями работодателей. Технологии коммуникации с человеком развиваются и позволяют не только распознавать речь, но и анализировать по голосу эмоциональное состояние говорящего

— Владимир Венеров.

Будущее наступает, но бояться его не надо, успокаивает эксперт. От восстания машин и появления зловредного ИИ, вроде Скайнета из фильмов о Терминаторе, нас защищает собственное незнание.

Чтобы робот осознанно, не по случайности, навредил человеку — он должен осознать себя. А до этого еще очень далеко. Люди сами не понимают, как это устроено самосознание, а чтобы повторить

какой-то механизм, в нем сначала надо разобраться

— Владимир Венеров.