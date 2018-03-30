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Более 5 тыс. заявлений по процедурам регистрации медицинских изделий поступило в Росздравнадзор в 2017 г.
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Более 5 тыс. заявлений по процедурам регистрации медицинских изделий поступило в Росздравнадзор в 2017 г. 

Агентство «Москва» 1 час назад
В 2017 г. в Росздравнадзор поступило более 5 тыс. заявлений, связанных с процедурой регистрации медицинских изделий. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«В 2017 г. в Росздравнадзор поступило 5 тыс. 262 заявления в рамках процедуры государственной регистрации медицинских изделий, из них 1 тыс. 982 заявления на регистрацию медицинских изделий и 3 тыс. 280 заявлений на внесение изменений в регистрационные удостоверения на медицинские изделия», — говорится в сообщении.
Как уточняется, по результатам рассмотрения поступивших заявлений зарегистрировано 1 тыс. 403 медицинских изделий, а также подготовлены решения о замене 395 регистрационных удостоверений, о выдаче 217 дубликатов регистрационных удостоверений и о внесении изменений в документы 570 регистрационных досье.
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