ОАК станет участником научного кластера «Композитная долина» в Тульской области

"Проект «Композитная долина» — крайне перспективное и важное направление. Мы будем обязательно в нем участвовать. Доля композитов при производстве самолетов становится все выше. Нам нужны здесь крепкие технологические партнеры", — сказал Юрий Слюсарь.

По его словам, одним из приоритетов корпорации является сотрудничество с компаниями, использующими современные технологии. «В рамках внедрения новой индустриальной модели ОАК изучает потенциал и технологические возможности предприятий для формирования пула отечественных поставщиков оборудования и комплектующих для авиационной промышленности. Эффективное и „умное“ импортозамещение — важное условие развития конкурентоспособного авиастроения в России », — отметил Слюсарь.

В Туле специалисты ОАК ознакомились с работой таких предприятий как КБП им. академика А. Г. Шипунова, "Туламашзавод" , «Полема», «Трансмаш», «Тулаточмаш». Губернатор региона Алексей Дюмин подчеркнул, что оборонные заводы уже имеют опыт по созданию изделий для авиационной промышленности. «Сотрудничество с корпорацией открывает для Тульской области новые возможности по производству как оборонной, так и гражданской продукции», — сказал он.

Как сообщалось, научно-производственный кластер «Композитная долина» планируют создать в 2018 году на территории ОЭЗ «Узловая». Разработками для производства огнезащитных, теплоизоляционных и антикоррозионных и других полимерных материалов займутся МГУ им. М. В. Ломоносова и Тульский госуниверситет. Соглашения с основным инвестором — группой компаний «Унихимтек» — заключили в июне 2017 года на XXI Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Общий объем инвестиций в создание производственных площадок составит около 775 млн рублей, откроют более 3 тыс. новых рабочих мест.

ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» — российский холдинг, созданный в 2006 году, который объединяющий около 30 основных компаний авиапромышленного комплекса РФ и более десяти авиаремонтных заводов. ОАК занимается разработкой, производством, реализацией, модернизацией, гарантийным и сервисным обслуживанием, ремонтом авиационной техники гражданского и военного назначения.