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Рабочая группа СПЧ представит отчет по выборам президента
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Рабочая группа СПЧ представит отчет по выборам президента 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Мониторинговая рабочая группа СПЧ планирует подготовить доклад по итогам работы на выборах президента и представить его главе государства в течение апреля, сообщил РИА Новости член СПЧ, сопредседатель рабочей группы Игорь Борисов.
"Думаю, что в течение апреля мы пройдем все процедуры по подготовке доклада и вынесем его на рассмотрение президента", — сказал Борисов по итогам заседания мониторинговой группы.
По его словам, в докладе, в частности, будет отражен момент по препятствованию Киева голосованию россиян на выборах президента, а также будут предложены рекомендации по дальнейшему совершенствованию избирательного законодательства.
"Вопрос по препятствованию голосованию россиян на Украине будет отражен в докладе. Мы обеспокоены тем, что есть пробел в рамках полномочий государства по организации голосования за пределами страны, без должного внимания этот вопрос в стадии международной структуры, в первую очередь, речь идет об ОБСЕ… Мы хотим обратить внимание в своем докладе, что этот момент должен подниматься на международном уровне", — отметил Борисов.
Он добавил, что в докладе будет также указана общая цифра по поступившим в ходе выборов жалобам на нарушение закона. «Нам со всех 96 тысяч избирательных участков поступило 83 сообщения о нарушениях, на которые мы будем обращать внимание в своем отчете. Это, в том числе, и те нарушения, о которых заявлял ЦИК по отмене итогов голосования на некоторых участках», — добавил член СПЧ.
"В ближайшее время подготовим проект доклада, обсудим его с участием всех членов мониторинговых групп, затем вынесем на утверждение совета, чтобы потом передать его президенту", — сказал Борисов.
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