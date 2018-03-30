Китай начал комплексную подготовку космонавтов для космической станции

Пекин, 30 марта / Синьхуа / — Центр исследования и подготовки космонавтов КНР сегодня сообщил о проведении комплексной подготовки космонатов, которые будут принимать участие в миссиях, связанных с будущей космической станцией Китая.

Среди задач, по которым ведется подготовка, — продолжительное пребывание на орбите, регулярная деятельность в открытом космосе, работы по монтажу и ремонту станции на орбите. Сложность указанных миссий предполагает еще большую тщательность в процессе отбора и подготовки космонавтов.

В настоящее время космонавты изучают технологии космических станций, основы использования механизированных средств и принципы деятельности в открытом космосе. Для адаптации к условиям космоса космонавты совершают погружения. Кроме того, больший упор сделан на физической подготовке и тренировке выносливости. Об этом сообщила заместитель главного конструктора Центра исследования и подготовки космонавтов КНР Хуан Вэйфэнь.

По ее словам, в дальнейшем будущие космонавты также будут проходить подготовку на выживание в условиях пустыни и отрабатывать процедуру выхода из капсул.

Китай разрабатывает в настоящее время пилотируемую космическую станцию, создание которой должно начаться на орбите уже в 2020 году. Введение объекта в эксплуатацию запланировано примерно на 2022 год.

1 апреля Китай отмечает 50-летие создания Центра исследования и подготовки космонавтов КНР. —0—