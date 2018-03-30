Россельхознадзор снял запрет на поставку продукции двух предприятий Беларуси

Белорусские предприятия ООО «ЭкспортАльфаГрупп» и ООО «Производственная Торговая Компания Мяскин и Колбаскин» со 2 апреля этого года возобновят поставки продукции на территорию России , сообщил Россельхознадзор

"Учитывая анализ информации Россельхознадзор счел возможным с 02.04.2018 г. отменить временные ограничения на поставки продукции указанного предприятия (убой и переработка КРС, производство мяса и мясопродуктов, разделка, производство полуфабрикатов) на территорию России", — говорится в сообщении.

В отношении второго предприятия также был проведен анализ причин нарушений и предоставлена информация о проводимой работе по внедрению электронной ветеринарной сертификации вырабатываемой продукции с использованием ФГИС «Меркурий», электронной системы прослеживаемости продукции. В этой связи Россельхознадзор счел возможным также отменить ограничения на поставки в Россию говядины и говяжьих субпродуктов. При этом, ограничения сняты под условием постоянной передачи информации в АИС «Меркурий» о товарах, отгружаемых с предприятия в Россию, отметили в Россельхознадзоре.