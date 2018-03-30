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В Перми выбрали компанию, которая будет строить перрон в аэропорту
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В Перми выбрали компанию, которая будет строить перрон в аэропорту 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Заявки на участие в конкурсе по реконструкции перрона принимались до 26 марта. Предыдущий конкурс признали несостоявшимся, потому что на него не пришло ни одной заявки. Сейчас поставщик нашелся. Это — АО «Стройтрансгаз».
До того, как открыли новый терминал аэропорта «Большое Савино», стало понятно, что необходима реконструкция перрона летного поля. На конкурс заявилась единственная компания — АО «Стройтрансгаз», заказчиком выступило Федеральное агентство воздушного транспорта. Заявку признали соответствующей требованиям, которые были указаны в документации конкурса. На реконструкцию перрона будет направлено почти 500 миллионов рублей. Подрядчик должен приступить к работам 23 апреля 2018 года, а закончить — не позднее 30 ноября 2019 года.
— После проведения реконструкции перрона в новом терминале пермского аэропорта «Большое Савино» появится техническая возможность работы телетрапов, — пояснили в пресс-службе администратора Пермского края.
В декабре мы публиковали 3D-экскурсию по новому терминалу международного терминала. Посмотреть её можно здесь.
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