В Перми выбрали компанию, которая будет строить перрон в аэропорту

Заявки на участие в конкурсе по реконструкции перрона принимались до 26 марта. Предыдущий конкурс признали несостоявшимся, потому что на него не пришло ни одной заявки. Сейчас поставщик нашелся. Это — АО «Стройтрансгаз» До того, как открыли новый терминал аэропорта «Большое Савино», стало понятно, что необходима реконструкция перрона летного поля. На конкурс заявилась единственная компания — АО «Стройтрансгаз», заказчиком выступило Федеральное агентство воздушного транспорта . Заявку признали соответствующей требованиям, которые были указаны в документации конкурса. На реконструкцию перрона будет направлено почти 500 миллионов рублей. Подрядчик должен приступить к работам 23 апреля 2018 года, а закончить — не позднее 30 ноября 2019 года. — После проведения реконструкции перрона в новом терминале пермского аэропорта «Большое Савино» появится техническая возможность работы телетрапов, — пояснили в пресс-службе администратора Пермского края В декабре мы публиковали 3D-экскурсию по новому терминалу международного терминала. Посмотреть её можно здесь.