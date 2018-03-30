«Американская мечта» существует: «Сексуальный бандит» Джереми Микс ждет ребенка вместе с дочкой мультимиллиардера

США стремительного успеха добился недавний тюремный узник и уголовник

Джереми Микс , получивший прозвище «сексуальный бандит» за свою обворожительную внешность. Уже после ареста молодого человека его заметили модельные агентства, предложившие Миксу престижную работу, а после выхода из тюрьмы он закрутил роман с наследницей владельца крупной британской ритейлерской компании Topshop Хлоей Грин

В скором времени 33-летний Джереми Микс и 27-летняя Хлоя Грин станут родителями. В середине февраля их видели в магазине товаров для малышей, где они сделали покупки на 6 тысяч долларов. Причем мать Хлои тоже участвовала в этом шопинге. Будущие родители купили игрушечных жирафов, автокресло, а также пеленки и ползунки, сообщает таблоид

Чек оплачивал Джереми Микс, отметили источники.

Слухи о любовном романе модели с уголовным прошлым Джереми Микса и богатой невесты Хлои Грин появились в июле 2017 года, когда папарацци удалось сфотографировать их вместе на яхте у турецкого побережья. В октябре Микс подал на развод с женой Мелиссой, которая дождалась его из тюрьмы и родила ему ребенка, пишет

BuzzFeed

Известно, что Джереми, ставший после очередного выхода из тюрьмы топ-моделью, познакомился с Хлоей в мае 2017-го на Каннском кинофестивале, пишет

The Sun Ожидается, что вскоре Микс сыграет свадьбу со своей новой избранницей. Брак дочери мультимиллиардеров с опасным рецидивистом, который, надо полагать, «завязал» со своим прошлым, станет идеальным воплощением пресловутой «американской мечты» с ее равенством возможностей.

Добавим, отец Хлои сэр Филип Грин владеет рядом торговых сетей, в том числе компаниями Topshop и Topman. Он также является председателем сети Arcadia Group.

Состояние Грина оценивается в 5 миллиардов долларов, хотя недавно он понес убытки примерно на 200 миллионов долларов.

Дочь Филипа Грина ведет жизнь светской львицы и купается в роскоши, выкладывая зарисовки из жизни в соцсети Instagram.

Пост, размещенный полицией в Facebook, помог «прийти к успеху»

Житель Калифорнии Джереми Микс стал «звездой» интернета и попал в прессу после того, как был арестован полицейскими 18 июня 2014 года в Стоктоне. Блюстители закона нашли у него пистолет калибра 0.45. В итоге Миксу грозило наказание в виде 10 лет тюрьмы. Суд арестовал Джереми с правом освобождения под залог в 1,1 миллиона долларов.

Известно, что в 2002 году Микс был приговорен к двум годам тюрьмы за крупную кражу.

По данным полиции, задержанный вместе с находившимся с ним в машине Терри Бейли входили в банду Northside Gangster Crips. Причем Джереми следователи считали одним из самых жестоких и опасных преступников в Стоктоне и его окрестностях.

Хвастаясь своими успехами, городское полицейское управление разместило

фотографию

пойманного рецидивиста Джереми Микса на своей странице в Facebook. Вероятно, потом стражи порядка горько пожалели об этом, поскольку их действия привели к обратному эффекту: популярность преступника побила все рекорды за двухлетний период существования полицейской интернет-странички, а девушки выражали Миксу свое сочувствие и признавались ему в любви.

Пользователи интернета были настолько очарованы внешностью Джереми, что назвали его самым сексуальным преступником в мире. Фотография Микса за сутки собрала почти 35 тысяч «лайков» и 11 тысяч комментариев.

"Оторвите от него кусочек для меня! Вау! Он слишком красив для тюрьмы", — писала одна из воздыхательниц.

"Мужчина-мечта! Мне вообще все равно, какое преступление он совершил", — вторила ей другая.

"Спасибо всем, кто оценил это фото и «принес» его в мою новостную ленту. Боже милостивый", — восторгалась третья.

Одна из поклонниц готова была отправиться с таким кавалером прямо в тюрьму: «В какой он тюрьме? Я хочу, чтобы меня туда посадили».

А кое-кто даже не прочь был принять смерть от рук такого плейбоя. «Будь моим убийцей», — написала одна из фанаток Джереми.

"Боже мой, он может грабить мой дом и нападать на меня, когда захочет", — радостно добавляла другая «добровольная жертва».

Некоторые поклонницы выражали уверенность, что Джереми Микс станет их мужем. Этим они сильно нервировали его супругу.

За несколько дней полицейское фото Микса «лайкнули» больше 100 тысяч пользователей. Оно также удостоилось 12 800 репостов и почти 27 тысяч комментариев.

Вскоре пошли слухи, что Джереми и его представители ведут переговоры с модельными агентствами. В интернете появилось большое количество мемов, на которых Микс представал лицом таких марок, как Dolce & Gabbana и Calvin Klein.

А в начале июля 2014 года пресса написала об очередном курьезном повороте: Джереми Микс

подписал контракт

стоимостью 30 тысяч долларов в месяц с компанией из Лос-Анджелеса Blaze Models. Ему также якобы предложили работать с модными домами Versace и Armani.

Агентом Джереми стала бывшая порнозвезда, продюсер и основатель компании GR Media Джина Родригес. По некоторым данным, ей стали угрожать убийством неизвестные. По одной из версий, члены банды, в которой состоял Джереми Микс, были недовольны его общественным признанием и фантастическим превращением в «гламурного принца».

Ранее клиентами Родригес были порноактриса Фарра Абрахам и «октомама»

Надя Сулиман, которая после рождения восьмерых детей одновременно согласилась сняться в эротическом фильме.