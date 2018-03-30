Гендиректор «Северречфлота» продолжит работу до апреля 2019 года

Пост гендиректора «Северречфлота» продолжит занимать Сергей Шептун до апреля 2019 года, соответствующее решение было принято на заседании правительства Югры . Таким образом власти ХМАО и ЯНАО разрешили спор вокруг того, кто должен возглавлять совместное судоходное предприятие, сообщает URA.RU.

Ранее югорская сторона рассматривала возможность отстранения Шептуна от занимаемой должности после поступления анонимного обращения сотрудников «Северречфлота» на имя губернаторов Натальи Комаровой Дмитрия Кобылкина . Авторы жалобы жаловались на кумовство на предприятии. В частности, утверждалось, что гендиректор устроил на работу 14 человек, которые приходятся ему племянниками, сыновьями, дочерьми, супругами, кумовьями, зятьями, друзьями и просто знакомыми.

Против увольнения Шептуна выступали власти Ямала, продвигающие на предприятии многомиллиардную программу реновации флота. Шептун выступал в качестве переговорщика с ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» о покупке ряда новых речных теплоходов. Ямальцы грозили выйти из совместного предприятия, если гендиректор покинет «Северречфлот».

«Северречфлот» необходим округам для обеспечения транспортного сообщения с отдаленным поселениями. Суда компании перевозят в отрезанные от цивилизации населенные пункты продукты питания, топливо, бытовые товары, корреспонденцию, а также и пассажиров.