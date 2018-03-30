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Депутаты и сенаторы сдали декларации о доходах
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Депутаты и сенаторы сдали декларации о доходах 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Все 446 депутатов Госдумы, с учетом сложивших мандаты, предоставили декларации о своих доходах за 2017 год.
Об этом проинформировала РИА глава думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская.
Тем самым, нижняя палата российского парламента отчиталась о своих доходах за 2017 год.
Поклонская сообщила, что начиная с 1 апреля, в течение 15 дней сведения о доходах парламентариев будут опубликованы.
Дисциплинированно сдали свои декларации и представители верхней палаты.
Об этом в известность ТАСС поставил руководитель комиссии Совета Федерации по контролю за достоверностью сведений о доходах Юрий Воробьев.
По закону депутаты и сенаторы должны до 1 апреля ежегодно предоставлять информацию о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах членов своих семей за прошлый год, после чего эти сведения публикуются на сайте Госдумы и Совфеда.
Правило о предоставлении и размещении в средствах массовой информации сведений имущественного характера относительно государственных служащих в РФ действует с 2009 года.
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