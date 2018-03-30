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Риелтора-серийного убийцу посадили на 20 лет
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Риелтора-серийного убийцу посадили на 20 лет 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: dom.lenta.ru
В Перми осудили директора риелторского агентства, 38-летнюю жительницу Березников. Помимо незаконных сделок с недвижимостью, женщина признана виновной в убийстве пятерых человек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.
В 2015 год, женщина, возглавляя агентство недвижимости «Статус», создала преступную группу, связанную с мошенничеством в сфере недвижимости. В состав группы вошли гражданский муж женщины и муж ее родной сестры.
За период с марта 2015 года по август 2016-го преступники подыскивали социально незащищенных граждан — одиноких пенсионеров, алкоголиков, маргиналов, — и убеждали их продать жилье. Сделки оформлялись в агентстве недвижимости, а деньги присваивались членами группы. В случае, если жертвы обмана пытались организовать уголовное преследование обманувших их риелторов, их убивали.
Руководительницу преступной группировки осудили на 20 лет, соучастников — на 14 лет и 9 месяцев и на 15 лет и 10 месяцев. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.
В начале 2018 года в Вологде квартирные мошенники обманным путем вынудили одинокого инвалида продать свою недвижимость. Деньги ему пообещали отдать в Санкт-Петербурге, куда преступники поехали вместе с жертвой. По приезде в Петербург «черные риелторы» сбежали, оставив инвалида без денег и документов. Молодого человека спасла его кошка — соседи обратили внимание, что животное выброшено в подъезд и поняли, что владелец никогда бы так не поступил.
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