Риелтора-серийного убийцу посадили на 20 лет

Перми осудили директора риелторского агентства, 38-летнюю жительницу Березников . Помимо незаконных сделок с недвижимостью, женщина признана виновной в убийстве пятерых человек. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

В 2015 год, женщина, возглавляя агентство недвижимости «Статус», создала преступную группу, связанную с мошенничеством в сфере недвижимости. В состав группы вошли гражданский муж женщины и муж ее родной сестры.

За период с марта 2015 года по август 2016-го преступники подыскивали социально незащищенных граждан — одиноких пенсионеров, алкоголиков, маргиналов, — и убеждали их продать жилье. Сделки оформлялись в агентстве недвижимости, а деньги присваивались членами группы. В случае, если жертвы обмана пытались организовать уголовное преследование обманувших их риелторов, их убивали.

Руководительницу преступной группировки осудили на 20 лет, соучастников — на 14 лет и 9 месяцев и на 15 лет и 10 месяцев. Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима