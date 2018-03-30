Почему Греция не стала высылать российских дипломатов

Как рассказали «РГ» дипломатические источники в Афинах, несмотря на громкие заявления, англичане так и не представили убедительных доказательств причастности Москвы к отравлению Скрипаля. Неоднократные походы сотрудников британского посольства в греческий МИД в попытках продавить выгодную Лондону линию поведения Греции также оказались бесплодными.

Официально пресс-служба внешнеполитического ведомства Греции отказалась комментировать данный вопрос корреспонденту «РГ», сославшись на «отсутствие какой-либо информации по этому вопросу». Неофициально греческие дипломаты говорят о своем нежелании наносить ничем не оправданный ущерб греко-российским отношениям. Тем более, в юбилейный для них год: осенью Москва и Афины будут широко отмечать 190-летие установления официальных связей между двумя государствами.

О том, почему Афины заняли такую позицию и, несмотря на мощное давление «старших партнеров», отказались от недружественных действий в адрес Москвы «РГ» рассказал старший научный сотрудник Международного центра европейских исследований в Ницце (CIFE), а также преподаватель международных отношений во Фракийском университете им. Демокрита Георгиос Дзогопулос.

"РГ": Чем продиктован отказ Афин следовать указкам Лондона?

Георгиос Дзогопулос: Дело в том, что Греция в принципе не верит, что политика санкций в любой возможной форме может принести искомый результат. Афины традиционно рассматривают Россию в качестве части решения, а не проблемы. Однако в качестве страны-члена ЕС Греции часто приходится проводить совместную с остальной «единой Европой» внешнюю политику. Правда, здесь есть немногочисленные исключения, что и продемонстрировал данный случай.

"РГ": Сличаете ли Вы, что призывы Лондона к коллективным действиям против Москвы заслуживают доверия?

Георгиос Дзогопулос: Я думаю, что нам нужно дождаться результатов прозрачного расследования инцидента в Солсбери. До того, как результаты такого расследования будут опубликованы, любые комментарии по этому деду преждевременны.

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