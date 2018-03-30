Жигулевская ГЭС запустит агрегат №20 в День космонавтики

Олег Леонов подтвердил, что в соответствии с графиком, утвержденным Росводресурсами, средние сбросные расходы Жигулевской ГЭС по 31 марта включительно составят 9,0-9,5 тыс. куб. м/сек., а за период с 1 по 11 апреля — 9,5-10 тыс. куб. м/сек. Это ускорит «сработку» Куйбышевского водохранилища и позволит увеличить его свободный объем с 5% до 10%.

Напомним, по состоянию на 23 марта 2018 г. уровень воды в Куйбышевском водохранилище у верхнего бьефа плотины Жигулевской ГЭС составлял 52,8 метров. По информации ПАО «РусГидро», по состоянию на 30 марта 2018 года он снизился до 52,5 метров.

Олег Леонов напомнил, что за последние 10 лет максимальный расход воды через плотину Жигулевской ГЭС был достигнут в паводок 2016 г. и составил 32 тыс. куб. м/сек. В паводок 2017 г. расход не превышал 26 тыс. куб. м/сек.