Глава МРСК Северо-Запада: «Свет в домах жителей Вологодской области будет всегда»

"Любой житель Вологодской области должен понимать, что свет у него будет постоянно, независимо от этой ситуации. Самое главное то, что для всех потребителей никаких изменений в стоимости электроэнергии не будет. Кроме одного, что со 2 апреля — первого рабочего дня наступающего месяца, в связи подхватом с нашей стороны функций гарантирующего поставщика, необходимо внимательно отслеживать и вносить плату за электроэнергию по платежным реквизитам филиала «Вологдаэнерго», а не в «Вологодскую сбытовую компанию». При этом вся прежняя задолженность, которая остается по состоянию на 31 марта, должна быть оплачена по старым реквизитам прежней компании", — подчеркнул генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин.

Напомним, с 1 апреля в Вологодской области произойдет смена гарантирующего поставщика электроэнергии. В связи с тем, что ПАО «Вологодская сбытовая компания» ("Вологдаэнергосбыт") утратило этот статус, Приказом Минэнерго России от 23 марта 2018 года № 178 статус гарантирующего поставщика в границах всех зон деятельности, расположенных на территории региона, присвоен ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада».

"Переход функций гарантирующего поставщика от «Вологдаэнергосбыта» к МРСК Северо-Запада не означает, что наступила анархия. Прошу всех понять, что использовать ситуацию, чтобы не платить за электроэнергию, недопустимо. Срыв платежей может привести к печальным последствиям", — отметил заместитель Губернатора области Антон Стрижов.

Новые реквизиты будут указаны в квитанциях, которые потребители получат в апреле. Реквизиты будут также опубликованы в СМИ, на официальном сайте областного Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования www.tekvo.gov35.ru, на официальном сайте МРСК Северо-Запада www.mrsksevzap.ru и в офисах обслуживания потребителей.

Необходимую информацию можно будет уточнить по телефону горячей линии: 8-800-707-88-35. Она начнет свою работу в ближайшие дни.